Esti intre joburi, te-ai saturat de actualul loc de munca, te-ai plafonat sau daca, pur si simplu, iti doresti noi provocari profesionale, din care sa ai de invatat si care sa te ajute sa evoluezi in cariera? Un nou loc de munca nu cade, de obicei, din cer: trebuie sa alergi putin dupa el.





Asteptarea poate fi de durata sau nu, dar etapele sunt intotdeauna aceleasi: depui CV-ul, apoi astepti telefonul sau e-mailul. Pana atunci insa, trebuie sa iei in calcul cateva lucruri care te pot ajuta sa iesi in evidenta in fata celorlalti candidati.

Completeaza CV-ul cu informatii relevante

Fie ca aplici online pentru un job nou sau participi la un targ de locuri de munca, informatiile pe care le-ai trecut in CV sunt primele lucruri pe care le afla despre tine un posibil angajator. Tine de tine sa-l faci cat mai atractiv, dar asta nu inseamna ca poti sa-l umpli de informatii false sau insignifiante. Scoate in evidenta si detaliaza experienta de lucru pe care ai avut-o pana acum si momentele importante din cariera ta - sunt, de obicei, mai importante decat studiile.

Nu uita de scrisoarea de intentie, care trebuie sa fie personalizata pentru fiecare angajator in parte. Chiar daca multi dintre ei nu solicita una in mod expres, este totusi recomandat sa o adaugi langa CV - are rolul de a-l insoti si de a explica, pe scurt, care sunt principalele tale atuuri si de ce ar trebui angajatorul sa te aleaga tocmai pe tine. Un alt element important din CV - deseori trecut cu vederea - este obiectivul profesional, care trebuie sa fie exprimat cat mai clar si in cat mai putine cuvinte.

Aplica la cat mai multe joburi

Cu totii ne dorim sa gasim un loc de munca ideal din prima incercare si ne punem de multe ori sperantele in acel prim CV depus. Chiar daca ai gasit jobul perfect - de la salariu la beneficii si de la locatie la renumele companiei - pentru tine, nu te limita la un singur CV depus. Poti aplica chiar la mai multe joburi din cadrul aceleiasi companii daca ai experienta necesara - vei putea mai tarziu sa-ti schimbi postul mult mai usor din interior.

In acelasi timp, nu aplica doar la joburi „perfecte”, pentru ca ceea ce iti doresti tu nu se potriveste intotdeauna cu ceea ce cauta angajatorii. Bineinteles, scenariul ideal e acela in care gasim un serviciu platit, cu oameni de calitate si birouri ultramoderne chiar vizavi de casa. Socoteala de acasa nu se potriveste cu cea de la targ, asa ca e de preferat sa aplici si la joburi cu care nu esti 100% impacat, dar care te pot ajuta sa evoluezi, sa capeti experienta si sa gasesti oportunitati noi mult mai usor.

Creeaza-ti un profil profesional online

Probabil ca primul lucru pe care un angajator sau un specialist de Resurse Umane il va face, (odata ce ti-a selectat CV-ul) va fi sa te caute pe retelele de socializare. O companie poate afla multe despre un potential angajat doar citindu-i postarile de pe Facebook sau de pe Twitter, asa ca asigura-te ca nu ai publicat nimic compromitator in social media. Nu e o obligatie, dar „da bine”, alaturi de un CV solid.

Daca nu ai cont pe LinkedIn, e cazul sa-ti faci unul. Fata de Facebook sau Instagram, aceasta retea sociala e destinata in primul rand relatiilor si conexiunilor profesionale si e un loc preferat de multi recruiteri care cauta sa conecteze companiile cu angajatii potriviti. Iti poti publica aici toata experienta profesionala, poti cauta joburi sau poti citi articole relevante scrise de experti din domeniul tau de activitate.

Nu lasa esecurile sa te afecteze

Desi la final, acesta este de fapt primul sfat de care trebuie sa tii cont. Respingerile sunt ceva normal atunci cand iti cauti un job mai bun, asa ca nu le lasa sa te demoralizeze. Mai ales ca de multe ori nu sunt definitive: o companie la care ti-ai depus CV-ul pentru un job te poate cauta pentru altul, in functie de propriile nevoi. Si multi angajatori pastreaza baze de date cu cei care au aplicat la ei, asa ca nu te enerva atunci cand primesti mesajul acela in care te anunta ca te vor contacta data viitoare cand vor mai avea joburi disponibile.

Asadar, perseverenta si rabdarea sunt calitati esentiale atunci cand ai plecat in cautarea unui job. Ca sa-ti cresti sansele, nu te concentra doar pe locurile de munca pe care le consideri perfecte, pentru ca vei scapa din ochi alte oportunitati, poate la fel de importante. Creeaza-ti un CV brici si aplica la cat mai multe joburi - si online, si offline - rezultatele nu vor intarzia sa apara.