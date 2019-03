Afacerile de livrari la domiciliu au crescut exponential in ultimii ani. Pe masura ce oamenii au tot mai putin timp liber la dispozitie, sunt tot mai dispusi sa plateasca pentru un serviciu care sa ii scape de grija cumparaturilor sau a gatitului. In paralel, dezvoltarea aplicatiilor prin care poti comanda rapid lucrurile de care ai nevoie si poti cere sa iti fie livrate la usa au simplificat foarte mult interactiunea dintre companii si clienti.





Oportunitatea pe piata livrarilor la domiciliu este mare pentru antreprenorii care vor sa isi lanseze o astfel de afacere. Totusi, nu este suficient doar sa infiintezi compania si sa astepti clientii sa vina la tine. Pentru a-ti asigura succesul in acest domeniu, ar trebui sa iei in calcul mai multi factori:

Gasirea unei nise unice

Daca iti vei lansa afacerea intr-o zona metropolitana, in care mai exista alte companii care ofera servicii similare, atunci este important sa iti gasesti propria ta nisa. Deocamdata, sunt putine companii care livreaza mancare sau cumparaturi la domiciliu. Trebuie sa iei insa in calcul timpul in care iti vei pune businessul pe picioare si sa anticipezi si mutarile competitorilor, precum si aparitia unora noi. In schimb, daca gasesti o nisa pe care sa nu ai competitie sau aceasta este slaba, sansele de a avea succes sunt mult mai mari.

Asigura seriozitatea si rapiditatea

Clientii care folosesc serviciile de livrare la domiciliu isi doresc ca acestea sa fie rapide si de incredere. Pentru asta, ai nevoie atat de echipamente avansate, care sa te ajute sa automatizezi o parte din munca oamenilor, cat si de angajati competenti, care sa inteleaga responsabilitatea jobului pe care il au.

Este important sa fii si suficient de flexibil fata de clientii tai si sa le pui la dispozitie mai multe variante de plata: cash, cu cardul online sau prin POS, la domiciliu. Astfel, nu iti vei pune clientii in situatia neplacuta de a descoperi ca nu au suficienti bani in portofel pentru a achita cumparaturile si trebuie sa faca o vizita pana la cel mai apropiat bancomat. Pune-le la dispozitie angajatilor tai si niste imprimante portabile, cu ajutorul carora ei sa poata tipari rapid etichete sau bonuri, astfel incat treaba sa mearga struna.

Asigura-te ca fiecare comanda este inregistrata in casa

Fiecare comanda pe care o livrezi trebuie centralizata si inregistrata cu usurinta de catre angajati, astfel incat sa te asiguri ca operezi respectand pe deplin cadrul legal fiscal. Fiecare angajat va trebui sa aiba la dispozitie si una dintre aceste case de marcat cu jurnal electronic, omologate conform normelor in vigoare. Acest lucru te va scuti de posibile erori umane si de probleme cu comenzi care nu au fost inregistrate.

Gaseste punctul forte al businessului tau

Orice afacere trebuie sa aiba un punct forte care sa o diferentieze de concurenta si sa ii convinga pe clienti. De aici, un antreprenor poate incepe sa isi contruiasca brandul si reputatia pe piata. Poate ca oferi servicii prompte, cu seriozitate, sau poate oferi cele mai bune preturi de pe piata. Indiferent care ar fi atuul afacerii tale, asigura-te ca si clientii tai afla de el.

Gaseste o solutie pentru livrarea rapida

Multe companii care efectueaza livrari la domiciliu au investit in metode alternative de transport pentru curierii lor. Bicicletele, scuterele sau trotinetele electrice pot fi mult mai rapide in trafic si se pot strecura prin ambuteiaje, astfel incat comenzile sa ajunga intotdeauna la timp, indiferent de conditiile rutiere. Nu uita sa iti dotezi curierii si cu echipamente de protectie, cum ar fi casca de siguranta. De asemenea, ai grija le asiguri si un sistem de securitate pentru mijlocul de transport, astfel incat sa nu ajunga in situatia in care le-a fost furat scuterul ori bicicleta, in timp ce ei livrau comanda.