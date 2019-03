Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva, se pot si agrava.



"O sa vedeti ca nu toate tarile sunt fericite in zona euro, ceea ce inseamna ca intrarea in zona euro nu mai este un panaceu (...) Intram nepregatiti, nu numai ca nu se rezolva problemele, dar se si agraveaza. Esentiale sunt vointa si sustenabilitatea unor eforturi in domeniul convergentei economice. (...) Necesitatea asigurarii unui grad ridicat de convergenta sustenabila, aceasta necesitate este statuata in mod explicit chiar in Tratatul de la Maastricht. Sunt prevazute aceste criterii clare, inclusiv cu valori de referinta privind stabilitatea preturilor, a pozitiei fiscale, datoriei publice si nivelului deficitului bugetar, convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, stabilitatea cursului de schimb", a spus Mugur Isarescu.

Guvernatorul BNR a mentionat, referitor la adoptarea monedei euro de catre tara noastra, ca Romania nu este dezvoltata armonios, pentru intrarea in zona euro indeplinind conditiile necesare doar Bucuresti si judetul Ilfov.



"Daca cineva ar putea sa decupeze Ilfovul cu Bucurestiul, in doua-trei saptamani le-ar putea plasa, avand conditiile sa intre in zona euro. Problema este ca nu putem sa o decupam. De la Bucuresti sunt vreo 40 de kilometri pana la vestitul Las Fierbinti, care intra mai greu in zona euro. (...) Nu aceasta este problema, faptul ca am amanat de doua ori intrarea in zona euro. Este o tema falsa. (...) Tara nu se dezvolta armonios, este o realitate. Stiti, Bucurestiul are PIB-ul pe locuitor mai mare decat Lisabona. (...) Dupa cum va spuneam, la 100 de kilometri e o zona de saracie crunta. Nu poate intra numai Bucurestiul in zona euro", a afirmat Isarescu.

Referitor la dorinta exprimata de unii politicieni de a avea si tara noastra un curs de schimb valutar fix, la fel ca Bulgaria, guvernatorul BNR a spus ca acestia trebuie sa se uite si la pasive, nu doar la active, scrie Agerpres.

"Experienta a aratat ca cei cu o politica de curs flexibil au avantaje fata de cei care au cursul fix. (...) Ne-am pomenit in iarna acestui an, ca x sau y vrea un curs fix in Romania. (...) Ce facem? Ne uitam numai la ce ne place? Ne uitam numai la active, la pasive nu?", a mai spus Mugur Isarescu.

Universitatea "Ovidius" din Constanta i-a acordat marti titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Mugur Isarescu, guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, pentru activitatea si rezultatele deosebite obtinute atat in plan national, cat si international.

Guvernatorul BNR a spus ca este onorat ca va face parte din corpul academic al celei mai mari universitati europene de la tarmul Marii Negre, anuntand totodata ca, in luna mai, proiectul Academica BNR se va derula, in noul sau format, la Universitatea "Ovidius".

"Sunt onorat ca de astazi voi face parte din corpul academic al Universitatii 'Ovidius' din Constanta, cea mai mare universitate europeana de la tarmul Marii Negre. Imi face placerea sa anunt ca, in acest an, in luna mai, proiectul Academica BNR se va derula in noul sau format aici, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta", a mentionat Isarescu.

In disertatia sustinuta in fata a sute de reprezentanti ai mediului academic si ai autoritatilor locale, guvernatorul BNR a abordat tema "Drumul catre zona euro; test de rezistenta sau proba de viteza?".

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa guvernatorului BNR face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Universitatea "Ovidius" Constanta, sub egida "Zilele UOC 2019".