Orice schimbare aduce cu sine provocari, iar avansarea in cariera pe postul de manager nu face exceptie. Ca sa conduci o echipa, ai nevoie de o serie de competente, dar si de experiente practice.



Poate fi stresant sa te confrunti cu primele tale probleme din postura de manager, dar e bine sa retii ca acestea sunt cele mai bune oportunitati de dezvoltare. Experienta reala in management se construieste pe masura ce treci cu bine de tot felul de crize si dificultati. Porneste de la ideea ca problemele nu trebuie evitate, ci infruntate cu rabdare, perseverenta si o puternica orientare catre solutii. Astfel, vei reusi sa te dezvolti permanent.

Ca sa fii cat mai pregatit in fata dificultatilor, e bine sa anticipezi atat problemele, cat si potentialele solutii. Iata care ar fi aspectele cu care probabil te vei confrunta ca manager si cateva sugestii ca sa le rezolvi cu succes:

1. Comunicarea cu subordonatii

De cele mai multe ori, sarcina care produce cel mai mult stres noilor manageri este cea a comunicarii cu angajatii in contextul unui aspect negativ. Poate fi vorba de o veste proasta sau de feedback negativ ca urmare a performantei reduse a unui angajat neproductiv. Mai rau, ideea de a anunta pe cineva ca a fost concediat poate fi paralizanta pentru multi, chiar si pentru managerii cu experienta.

Ca sa eviti sa faci greseli, e bine sa te informezi cat mai mult pe subiectul comunicarii dintre manager si angajat. Poti porni de la a acumula mai multe cunostinte despre feedback, asa cum sunt cele cuprinse in acest ghid practic despre feedback pentru manageri. Orice manager bun trebuie sa invete sa acorde atat feedback pozitiv, cat si negativ, sa inteleaga scopul acestui proces si sa il foloseasca ca o unealta pentru imbunatatirea performantei, dar si a relatiilor de lucru din companie.

2. Schimbarea de relatie cu colegii

Daca ai fost promovat in cadrul aceleiasi firme, una din principalele dificultati consta in adaptarea la rolul tau. Nu este usor sa treci de la „coleg” la „sef”. Vei observa ca cei din jur isi vor schimba atitudinea, iar acelasi lucru se asteapta si de la tine. Daca ai relatii de colegialitate mai apropiate, nu ar trebui sa fii dezamagit sau surprins ca apar schimbari. E important sa accepti faptul ca nu poti fi in acelasi timp si un manager bun, si prieten cu subordonatii de pe scara ierarhica.

Chiar daca senzatia initiala este una de izolare, e bine sa realizezi ca exista si avantaje. Atunci cand iti pasa de oamenii cu care lucrezi, poti face mult mai multe pentru ei si dezvoltarea lor profesionala decat din postura de coleg. Te poti asigura ca sunt tratati cu respect, ca nu sunt nedreptatiti si ca munca lor e apreciata.

3. Dificultati in organizarea timpului

Ca manager, vei avea un numar mai mare de intalniri si sedinte decat esti obisnuit. Acestea pot fi suficient de solicitante incat celelalte sarcini sa aiba de suferit. Daca esti obisnuit ca altcineva sa iti faca programul, la inceput vei avea senzatia ca ziua incepe sa devina haotica.

Ca sa te asiguri ca ai suficient timp ca sa pui la punct strategii, planuri si rapoarte, foloseste-te de calendar, conform LightHouse. Rezerva-ti timp pentru aceste sarcini asa cum ai face si in cazul intalnirilor si sedintelor. De asemenea, e bine sa studiezi managementul timpului, deoarece exista multe materiale utile pe aceasta tema, de la carti la continut video.

Spre exemplu, unul dintre sfaturile cel mai des intalnite este legat de limitarea timpului petrecut raspunzand la emailuri. Raportul dintre timp si calitatea comunicarii nu este direct proportionala - cinci minute in plus nu inseamna neaparat un email mai bine scris. In schimb, incearca sa fii cat mai eficient si sa nu iei din timpul alocat unor sarcini mai importante pentru a raspunde cat mai repede. Unii manageri au un sistem prin care raspund la emailuri doar in prima si ultima ora de lucru din zi. Cu siguranta, vei gasi un sistem potrivit pentru tine si programul tau zilnic.