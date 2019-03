3 din 10 romani vor sa lucreze in vanzari si si-au depus anul trecut CV-ul pentru un job in acest domeniu, potrivit raportului anual HR Review & Trends, lansat de eJobs Romania. Pe locul al doilea in topul preferintelor candidatilor se afla logistica, domeniu care a atras 14,6% din cele peste 9 milioane de aplicari de anul trecut. La scurta distanta, se afla contabilitatea, cu 12,7% din totalul aplicarilor.



”Candidatii iau un cumul de criterii in calcul atunci cand decid sa se angajeze intr-un anumit domeniu. Spre exemplu, vanzarile sunt atat de atragatoare pentru ca angajatorii sunt destul de flexibili atunci cand vine vorba de profilul candidatilor, programul este, de asemenea, flexibil, iar bonusurile de performanta pot dubla salariul fix. Logistica este un domeniu extrem de accesibil pentru candidatii fara experienta sau pentru cei care vor sa faca o reconversie profesionala, in timp ce contabilitatea este un domeniu care atrage in primul rand datorita beneficiilor financiare, in conditiile in care salariul mediu net este de 3.900 de lei, iar angajatii au perspective reale de avansare rapida”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Urmatoarele pozitii in topul domeniilor preferate de candidati sunt administrativ/secretariat si distributie. O noutate fata de anul anterior este intrarea resurselor umane in top 10, exact pe locul 6. La pol opus, domenii ca publicitate/marketing, achizitii si constructii au parasit complet clasamentul. ”Este interesant ca publicitatea si marketingul nu se mai afla in acest top pentru ca sunt doua domenii care in anii trecuti aveau o atractie magnetica in ochii candidatilor tineri, care isi doreau o cariera intr-un domeniu creativ, flexibil. Una dintre explicatii ar putea fi legata de faptul ca aceasta industrie nu se regaseste nici in randul domeniilor cu cele mai mari salarii”, explica Bogdan Badea.

Potrivit unui comunicat remis 9am, tot anul trecut, candidatii romani au fost interesati sa obtina un job in HoReCa, banking, IT sau domeniul juridic, ultimele cunoscand o evolutie fata de anul trecut, cand nu se aflau in lista ce preferinte ale celor care isi cautau un loc de munca. Asta si pentru ca, potrivit aceluiasi raport, cele mai mari salarii, in 2018 au fost in IT (5.713 lei, net), juridic (4.571 de lei), banking (4.226 de lei), resurse umane (4.048 de lei) si finante si contabilitate (3.930 de lei).

Cele mai putine aplicari, in 2018, au fost inregistrate in ONG/voluntariat, medicina veterinara, tipografii/edituri, protectia muncii, paza si protectie, prelucrarea lemnului, managementul mediului, medicina alternativa, statistica/matematica si naval/aeronautica. Fiecare dintre aceste domenii a strans mai putin de 1% din totalul aplicarilor, la nivelul intregului an 2018. Cu mici schimbari intre pozitii, topul domeniilor celor mai putin atragatoare pentru candidati a ramas la fel ca in anul 2017.

”In domeniile pentru care nu se gasesc suficienti candidati solutia este sa ii cream. Iar asta au inceput deja sa faca tot mai multe companii care gandesc programe de training, reconversie, internship si chiar academii interne de formare a oamenilor”, conchide Bogdan Badea.

Cei care sunt in cautarea unui loc de munca au, in momentul de fata, peste 30.000 de locuri de munca la dispozitie. Dintre acestea, aproape jumatate sunt pentru Bucuresti si Ilfov. Urmatoarele judete in care angajatorii sunt extrem de activi sunt Cluj (5.275 de locuri de munca), Timis (4.285 de locuri de munca) si Iasi (3.864 de locuri de munca).