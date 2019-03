Fostul premier Mihai Tudose, seful de campanie al Pro Romania, a declarat, duminica, ca tot ceea ce se intampla cu Ordonanta de urgenta 114/2018 ''frizeaza absurdul'', el adaugand ca premierul Viorica Dancila va prezenta in Parlament viziunea lui Liviu Dragnea sau a lui Darius Valcov.



"Referitor la OUG 114, nu cred ca ma poate suspecta cineva ca fiind un prieten al bancilor, sub nicio forma. Dar ceea ce face acum frizeaza absurdul, pe acel dublu limbaj, duble masuri si dorinta de a avea tot timpul o tema: da-i cu banca, da-i cu aurul, ca-i cu statul paralel, ca-i cu orice altceva in afara de autostrazi, in afara de spitale, orice altceva in afara de educatie. Acum este cu OUG 114, cum se lupta el cu bancile. El se lupta cu bancile, pe de o parte, pe de alta parte domnul Teodorovici scrie scrisori la Standard and Poor's. Inteleg ca luni doamna prim ministru vine la Parlament sa ne spuna despre cum vede ea 114. Ca o paranteza, sa-mi fie iertata indrazneala, nu cred ca vom asculta viziunea doamnei Dancila, ci viziunea domnului Dragnea sau a domnului Valcov. In schimb, nu avem niciunul dintre noi acea scrisorica pierduta pe care a trimis-o domnul Teodorovici la Standard and Poor's. Pentru ca pe fata se bate cu bancile, pe spate: 'stai un pic ca o retragem'. Pai, in ce zi a fost buna, ieri cand ai dat-o, azi cand o retragi?", a afirmat Tudose, intr-o conferinta de presa la sediul partidului Pro Romania.

El a spus ca OUG 114 este luata in calcul la constructia bugetului si s-a intrebat ce se intampla cu bugetul daca aceasta va fi retrasa, scrie Agerpres.



"Poate faptul ca bugetul este contestat este o oportunitate ca el sa se intoarca in Parlament si sa se faca un nou buget fara sa conteze pe veniturile suplimentare din OUG 114, pentru ca inteleg ca domnul Teodorovici a spus ca o retrage, sau ca o face mai prietenoasa, ca oricum nu vom lua cei 40 de saci de galbeni de la banci", a adaugat Tudose.

Victor Ponta: OUG 114 a fost o mineriada economica

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, la randul sau, ca OUG 114 a fost o mineriada economica.

"OUG 114 data intre Craciun si Anul nou a fost o mineriada economica, au venit cu batele Valcov si Teodorovici, s-au pus cu batele pe toata lumea, acum sigur trebuie sa mai panseze bancile, societatile din energie. (...) Dupa aceasta mineriada, fondul suveran este cel mai mare jaf din istoria Romaniei de la invazia sovietica incoace, pentru ca tot ceea ce Romania mai are: Hidroelectrica, Romgaz, (...) Imprimeria Nationala si Loteria, adica tot ce a mai ramas vaca de muls, este dusa in staulul lui Valcov, acolo vor fi omorate si impartite, vandute pe bucati. Sper ca doamna Dancila si cancelaria noua sa reuseasca sa o protejeze", a adaugat Ponta.