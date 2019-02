Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca "romanii vor avea credite mai scumpe decat alti cetateni europeni", intrucat "sunt guvernanti prosti si hoti".



"Este rau sa ai deficit mai mare de 3% - dar si mai rau este sa falsifici datele si sa minti opinia publica si Comisia Europeana (asa cum face acum Guvernul) / doar Grecia a avut guvernanti atat de iresponsabili - si poporul grec a suferit atatia ani din aceasta cauza!

In baza experientei pe care am dobandit-o in anii de Ministru si Prim Ministru si avand acces la datele de la Finante am inteles si am atras atentia tot anul 2018 ca deficitul bugetar (diferenta intre banii incasati la Buget si cei cheltuiti) va fi mai mare de 3% din PIB

- / faptul ca Darius Valcov a postat pe Facebook in decembrie alte date e treaba lui / faptul ca Eugen Teodorovivi ca ministru de Finante a confirmat aceste minciuni este deja extrem de grav - si ne va costa foarte mult!

Sa explic ce inseamna acest deficit de peste 3% din PIB pentru economie, buget si pentru viata noastra a tuturor :



1. Diferenta aceasta sunt bani pe care Guvernul trebuie sa ii imprumute (si noi si copiii nostri sa ii dam inapoi)

2. Deficitul a fost facut nu pentru investitii in autostrazi, scoli, spitale, internet (ceva care sa produca dezvoltare si bani) ci pentru angajari de clientela politica, finantari de afeceri ilegale si cumparat voturi si sprijin politic / adica s-au furat si s-au risipit

3. Orice tara care are deficit peste 3% are automat dobanzi mai mari - degeaba se lupta Valcov si Teodorovici la Antena 3 cu BNR , bancile si ROBOR ul / romanii vor avea credite mai scumpe decat alti cetateni europeni pentru ca sunt guvernanti prosti si hoti

4. O tara in care Ministerul de Finante si institutiile nationale prezinta date false isi pierde cel mai important lucru: CREDIBILITATEA! Grecia a fost salvata pentru ca era in Spatiul Euro - pe noi nu ne va ajuta nimeni daca au convingerea ca Guvernul de la Bucuresti este format din cleptomani mincinosi

PRO Romania construieste echipa de guvernare profesionista care sa ne ajute sa iesim din prapastia in care ne imping guvernantii actuali! Problema este insa chiar mai grava decat in 2010 - si durerea oamenilor!", a scris Victor Ponta pe Facebook.