“Retragerea din Romania a societatilor private, care administreaza fondurile acumulate in Pilonul II de pensii, va duce la caderea bursei, echivaland cu un crah financiar care va scoate Romania din evolutia ei ascendenta de pe piata financiara emergenta”, considera deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, secretar al Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor.



“Sa ne amintim care a fost istoria celor 10 ani de cand functioneaza asigurarile de pensii din Pilonul II. Contributia la Pilonul II reprezinta un procent din contributia individuala la asigurarile sociale (CAS). Acest procent a fost initial de 2%, si a crescut cu 0,5% in fiecare an, urmand sa fie plafonat la 6% din CAS. In anul 2017 insa, contributia a fost taiata de la 5,1% la 3,75%, ceea ce a inseamnat o scadere a sumelor ce urmau sa se cumuleze la Pilonul II. Astfel, la sfarsitul lunii ianuarie a.c. erau 7,27 milioane de angajati care cotizau la Pilonul II, iar activele totale gestionate de fondurile de pensii erau de 48,06 mld lei, detinerea medie fiind de circa 6600 RON”, explica liberalul Marilen Pirtea.

“Marea majoritate a activelor fondurilor de pensii sunt formate din plasamente in titluri de stat (cca.63 %), deci o nationalizare ar insemna ca statul sa dispuna de doua ori de aceiasi bani. Este un abuz economic grav, exercitat mai ales asupra celor peste 35 de ani, generatii active care au cotizat in ultimii 10 ani substantial, si care isi vad economiile confiscate practic de stat.

Caderea Pilonului II a fost premeditata: randamentul Pilonului II a scazut, incepand cu luna ianuarie a anului trecut. Aceasta scadere se poate explica doar prin masurile stangace ale executivului, care, nu de putine ori, a amenintat ca nationalizeaza Pilonul II, generand panica in economia reala, pe bursa si in ratingul companiilor de asigurari”, explica vicepresedintele Camerei Deputatilor.

“OUG 114, prin faptul ca a afectat bursa foarte violent, a impactat si randamentele Fondurilor private. Este un fenomen corelat faptul ca, intr-o singura zi de cadere a bursei, s-a ajuns de la un indice BET de 8600 la aproape 7000, astfel ca au fost afectate si actiunile din portofoliile fondurilor private de pensii (cca 8 miliarde lei).

Potrivit unui comunicat remis 9am, in Pilonul II sunt banii fiecaruia dintre cei care au acumulat economii in ultimii 10 ani, peste 7 milioane de angajati, bani care, la sfarsitul vietii profesionale, sunt meniti sa reprezinte sansa la o pensie decenta. Nationalizarea acestor sume nu reprezinta altceva decat ca Guvernul PSD-ALDE isi permite sa le ia oamenilor economiile si sa le cheltuie din nou pe promisiuni electorale, afectand pacea dintre generatii si insasi ideea de contributivitate”, subliniaza liberalul Marilen Pirtea.

“Statul pune cu spatele la zid fondurile private de pensii si le condamna la faliment in Romania. OUG 114 obliga fondurile private de pensii sa isi creasca capitalul social la valori imposibil de atins intr-un orizont de timp atat de scurt. Mai mult, prin cresterea cerintelor de capital, se ajunge la situatia in care fondurile vor trebui sa indisponibilizeze sume importante de bani, cca 800 de milioane de euro, care nu vor putea sa aduca randamente.

Aceste efecte in cascada vor determina fondurile private de pensii sa se retraga din Romania, cu efecte greu de imaginat asupra pietei de capital si asupra economiei. Putem sa ne luam adio de la statutul de piata emergenta la care ravnim. Mai rau, fiecare dintre noi va avea de suferit pe termen mediu si lung, caci economiile noastre se vor topi in ineficienta consumului birocratic si in plati pentru cheltuieli publice imediate, in consum si in inflatie”, conchide deputatul Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor.