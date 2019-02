Calatoriile de afaceri si delegatiile sunt o practica tot mai intalnita in companiile moderne, care nu isi desfasoara intreaga activitate doar intr-un singur oras si cauta constant noi piete de desfacere. Cei care se ocupa de vanzari si management sunt angajatii cei mai expusi la astfel de calatorii, dar nu sunt singurii. Cei care se ocupa de resurse umane, customer success sau business development se deplaseaza, la randul lor, destul de des.



Daca jobul tau implica astfel de deplasari pe distante scurte si obisnuiesti sa calatoresti des cu masina in interes de serviciu, trebuie sa ai mereu un mini-bagaj pregatit. Poti sa-i spui kit de calatorie sau altfel, cert este ca sunt cateva obiecte indispensabile pe care sa le porti mereu dupa tine:

Obiecte de ingrijire personala

Nu ai siguranta ca te intorci acasa in aceeasi zi? Trebuie sa fii pregatit pentru orice, indiferent de situatie. Meetinguri care se amana, negocieri care dureaza mai mult decat ai prevazut sau delegatii cu durata nelimitata - toate acestea sunt situatii in care iti poti petrece una sau mai multe nopti departe de confortul casei.

Un prosop de dimensiuni medii, un gel de dus si corp travel size, o periuta de dinti si un deodorant iti vor fi mai mult decat folositoare. Lista poate continua cu un parfum, cateva betisoare de urechi, un pachet de servetele umede si un aparat de barbierit ar putea completa lista cu succes, daca vrei sa te bucuri de si mai mult confort.

Haine si accesorii

Bineinteles ca nu vei vrea sa iei dupa tine un intreg dulap, dar sunt cateva articole de imbracaminte si accesorii care ti-ar putea prinde bine. Asigura-te ca ai mereu in masina o camasa in plus, curata si calcata, pusa pe umeras si protejata de o husa speciala in timpul calatoriei. Iti va fi de folos daca intalnirea cu viitorii colaboratori se va desfasura in doua zile consecutive.

Ai in vedere si lenjeria de corp, daca ti se prelungeste sederea si nu uita nici de sosetele care sa se asorteze cu incaltamintea pe care o porti. De altfel, o pereche de ochelari de soare Ray Ban sau de la un alt brand cunoscut pentru capacitatea de protejare a ochilor iti poate salva ziua, indiferent de sezon.

Gadgeturi si auxiliare

Cu siguranta vei avea nevoie de telefonul mobil si, eventual, de laptop, daca scopul calatoriei tale este unul business, dar acestea nu sunt singurele gadgeturi care ti-ar putea fi de folos. In primul rand, nu uita sa iei la tine un incarcator auto pentru telefonul mobil, mai ales daca obisnuiesti sa folosesti functia de GPS, care consuma bateria destul de rapid.

Daca urmeaza sa iti petreci cateva zile bune in deplasare, un ebook reader ti-ar putea fi util in momentele in care nu ai treaba si vrei sa te relaxezi. De asemenea, o pereche de casti bluetooth pentru telefonul mobil iti poate fi utila daca vrei sa asculti muzica sau daca vorbesti mult la telefon. La urma urmei, siguranta este pe primul loc, iar atunci cand esti la volan ar fi bine sa nu iti folosesti telefonul decat hands free.



Indiferent care ar fi obiceiurile tale de calatorie, e important sa acorzi atentie sigurantei si confortului de cate ori te urci in masina. Nu e nevoie sa iti faci bagajul ca pentru vacanta, un rucsac sau un troller de dimensiuni mici iti vor fi suficiente pentru a lua la tine toate lucrurile de care ai putea avea nevoie pentru una sau cateva zile.