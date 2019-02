Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca OUG 114 risca sa provoace o "apocalipsa economica" si le-a transmis parlamentarilor ca au obligatia morala sa voteze impotriva acestui act normativ.



El a precizat, dupa intalnirea cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, ca s-a realizat o evaluare a consecintelor economice negative ale prevederilor OUG 114, act normativ care introduce suprataxa pe active in functie de ROBOR.

"Aproape nicio banca din Romania nu-si poate mentine profitabilitatea in conditiile acestei noi taxe, care este de fapt o suprataxa pe activele bancare, daca mentine nivelul dobanzilor si conditiile de creditare de astazi. Generarea de pierderi catre banci cu siguranta va determina bancile sa ia fie decizia de a inaspri conditiile de creditare pentru a putea sa-si mentina profitabilitatea, fie decizia de a impacheta si de a pleca din Romania. Oricare din aceste decizii vor fi luate de bancile din Romania va avea consecinte extrem de negative asupra fiecarui cetatean roman. Trebuie sa iesim din retorica populista care este folosita de partidele de guvernamant PSD-ALDE, care au transformat sistemul financiar-bancar in inamic public intr-un mod cu totul si cu totul artificial. (...) OUG 114 risca sa provoace o apocalipsa economica, fiindca efectele catastrofale pe care le are asupra sistemului financiar-bancar vor fi resimtite de fiecare roman. Rata pe care o plateste la banca fiecare roman exista riscul sa creasca", a spus Orban.

Cel mai grav efect al OUG 114

El a subliniat ca efectul cel mai grav al OUG 114 va fi franarea cresterii economice, existand riscul sa se ajunga la recesiune.

"Sa nu mire pe nimeni faptul ca multe companii romanesti vor da faliment, ca foarte multi romani nu vor mai fi considerati bancabili si nu vor mai primi credite, sa nu mire pe niciun roman ca atunci cand se va duce la banca nu va mai gasi aceleasi conditii de creditare care existau inainte de OUG 114, ca sa nu mai vorbim de alte lucruri mult mai grave care s-ar putea intampla, in conditiile in care actori bancari decid sa impacheteze si sa plece din Romania", a mai declarat presedintele PNL.

Intrebat daca la intalnirea cu reprezentantii ARB au existat banci care si-au anuntat intentia de a se retrage din Romania, Ludovic Orban a raspuns ca astfel de decizii nu se anunta din timp, scrie Agerpres.

Orban: Parlamentarii au obligatia morala sa voteze impotriva OUG 114

a mai spus Orban, precizand ca de cand se discuta despre OUG 114, nu a intalnit niciun parlamentar de la PSD sau ALDE care sa fi fost de acord cu prevederile acestui act normativ.

Constituita in mai 1991 ca asociatie profesionala, Asociatia Romana a Bancilor are in prezent 34 de membri, institutii de credit cu capital majoritar privat sau de stat, sucursale si reprezentante ale unor banci straine, si 6 membri afiliati, companii non-bancare.