Iti doresti sa ai un spatiu de lucru care sa te inspire si sa te ajute zi de zi sa fii productiv si creativ? Pe langa designul ales pentru birou, este important sa sa ai intotdeauna la indemana accesorii si gadgeturi menite sa iti usureze munca si sa te ajute sa castigi timp.



Pentru ca stim cat de mult conteaza organizarea spatiului pentru eficienta activitatii tale, mai jos ti-am pregatit o lista de accesorii si gadgeturi pe care trebuie sa le ai intotdeauna la birou.



Agende si instrumente de scris

Cat mai multe si cat mai colorate, pentru ca ideile bune trebuie sa aiba intotdeauna un loc al lor. Fa-ti liste, prioritizeaza in fiecare zi task-urile (pentru ca avem tendinta de a ne apuca de cinci lucruri in acelasi timp, fara sa finalizam vreunul) si noteaza in agenda fiecare idee care iti trece prin minte si ti-ar putea fi utila candva.

Imprimanta

Alaturi de computer si router, care de regula nu lipsesc din niciun birou, foarte importanta este si imprimanta, pentru ca intotdeauna se gaseste ceva de listat. Nu vrei, desigur, sa pleci de la lucru in mijlocul zilei sa cauti un centru de printare. Ca sa rezolvi mai multe probleme cu un singur dispozitiv, poti alege un multifunctional cu ajutorul caruia printezi, scanezi si trimiti faxuri.

O pereche de casti cu functia de anulare a zgomotului

O sa iti prinda bine sa le ai la birou, mai ales daca lucrezi intr-un office space in care este tot timpul galagie. E destul de greu sa te concentrezi atunci cand e zgomot in jurul tau, insa aceste casti te vor scuti de o multime de probleme. In plus, muzica este intotdeauna o foarte buna sursa de inspiratie: asculta playlistul preferat si treaba va merge mult mai usor!

Panou de pluta

Lucrezi intr-un mediu artistic, creativ, in care trebuie sa vii in mod constant cu noi idei si concepte? Atunci cu siguranta iti va fi util un moodboard pe care sa-l folosesti ca sursa de inspiratie. Cum il poti construi? Ai nevoie doar de un panou de pluta si de cateva imagini pe care sa le prinzi cu pioneze de el. Sau iti poti printa (ca tot vorbeam mai sus si de imprimante) cateva citate ale unor personalitati care sa te motiveze de fiecare data.

Hub USB

Nu stim cum ti se pare tie, dar parca nu e nimic mai enervant decat sa vezi peste tot zeci de cabluri, fire si mufe imprastiate, pe care sa nici nu mai stii de unde sa le iei. Daca lucrezi cu multe dispozitive interconectate (monitoare, camere foto si video, proiectoare etc.) si transferi multe date, iti va prinde bine sa ai un hub USB care sa te ajute sa iti faci treaba rapid, fara sa stai si sa scoti mufele tot timpul.

Husa de scaun cu masaj

Este de departe cel mai bun accesoriu pe care il poti avea la birou. Poate fi chiar foarte util, daca stai sa te gandesti ca petreci acolo in fiecare zi opt ore, ba chiar mai mult. Sunt nenumarate probleme de sanatate care pot aparea din cauza faptului ca stai mult pe scaun, asa ca nu ar strica sa te bucuri de masaj in fiecare zi. Pe langa faptul ca iti detensioneaza muschii, te va ajuta sa te relaxezi in momentele stresante.

In concluzie, este timpul sa iti faci o lista si sa pornesti in cautarea acestor accesorii si dispozitive. Cu siguranta iti vor imbunatati experienta de lucru la birou!