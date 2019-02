Antreprenorii sunt nevoiti sa invete rapid ca, pentru a face fata sarcinilor, trebuie sa fie sau sa devina buni la multi-tasking. Iar asta poate presupune inclusiv sa asculti carti audio care nu doar sa te inspire in afaceri, dar si sa vina cu sfaturi, strategii si explicatii in anumite domenii de interes pentru tine. Daca vrei sa profiti la maximum de timpul tau, gasesti mai jos cateva sugestii de audiobook-uri care te invata business ascultandu-i pe altii.

Carti audio - Cine mi-a luat cascavalul?, de Spencer Johnson

Time Management, de Octavian Pantis

Carte audio - Revolutia Blockchain, de Don & Alex Tapscott

Cum sa creezi o aplicatie de un miliard de dolari, de George Berkowski

Audiobook - Reinventatorii, de Jason Jennings

Aceasta carte audio este o parabola amuzanta despre cum sa faci fata schimbarii. Schimbarea nu apare atunci cand esti pregatit pentru ea, dar chiar si asa, poate fi vazuta ca fiind ceva pozitiv. Autorul, Spencer Johnson, explica modurile in care putem anticipa schimbarea, cum ne putem desprinde de trecut si cum putem ajunge sa facem tot ce am putea face daca nu ne-ar fi teama ea.. Este o carte de management, utila atat pentru a inspira echipa pe care o conduci, cat si pentru tine in mod individual. Acest audiobook este la reducere si il gasesti aici Viata de antreprenor nu este usoara, chiar daca inainte sa alegi aceasta cale credeai ca sa fii propriul sef iti va permite sa-ti faci singur programul si va fi unul flexibil. Cursul de Time Management pe care il vei asculta daca vei decide sa cumperi aceasta carte audio se bazeaza pe experienta de peste 40 de ani in lumea intreaga a companiei de training si consultanta TMI si isi propune sa iti ofere idei si tehnici prin care sa-ti poti atinge obiectivele profesionale cu o mai buna productivitate si sa gasesti timpul necesar si pentru alte preocupari importante din viata ta. Poti cumpara cartea audio de aici Daca esti unul dintre cei pasionati de noile tehnologii, printre care si revolutia blockchain, aceasta carte audio ar putea sa te invete multe lucruri din acest domeniu. Ea ofera o perspectiva relaxanta asupra tehnologiei care are puterea sa redeseneze economia globala. Cartea analizeaza potentialul tehnologiei blockchain de a veni cu solutii la cele mai importante provocari globale. Cei doi autori ai acestui audiobook trec dincolo de frontierele finantelor, pun intr-o lumina noua fenomenul blockchain si explica de ce trebuie sa-i intelegem cu totii puterea si potentialul acestei tehnologii. Daca te intereseaza subiectul, poti sa cumperi cartea audio de aici In ultimii ani, aplicatiile au schimbat radical modul in care comunicam, cumparam, ne jucam, interactionam si calatorim, iar popularitatea lor reprezinta una dintre cele mai mari oportunitati de idei de afaceri din istorie. Pentru a scrie aceasta carte, devenita ulterior si audiobook, George Berkowski a adunat informatii din interiorul celor mai de succes companii din domeniul aplicatiilor mobile. Astfel, ai ocazia de a afla si invata cum s-au dezvoltat aplicatii precum Whatsapp, Snapchat, Candy Crush sau Uber. Autorul iti ofera toate instrumentele informative din culise, necesare pentru a-ti construi propria aplicatie de succes. Poate fi comandata aici Se spune ca schimbarea este singura constanta din Univers, iar acest lucru este valabil si in afaceri. Conform lui Jason Jennings, in ultimii zeci de ani s-au inregistrat schimbari fara precedent: natiuni considerate a fi din „lumea a treia” devenite puteri mondiale in domeniul produselor high-tech, tehnologia atinge cote nemaivazute si se schimba comportamentul de cumparare al clientilor. Jennings si echipa sa de cercetare au examinat mii de stiri si articole, selectand cele mai bune o suta de exemple de companii, printre care Best Buy, Cirque du Soleil si Avon , care s-au reinventat cu succes, pentru ca ulterior sa puna la punct „regulile reinventarii”. Audiobook-ul este obligatoriu de ascultat pentru orice lider care-si doreste sa fie cu un pas inaintea concurentei in urmatorii ani. Cartea audio poate fi cumparata de aici