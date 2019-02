"Nicolae Popa, 'sa ma ierti' ca am cerut sa fii adus in tara!

Nicolae Popa a ajuns sa-si arate fizicul la televiziunea puscariasului Dan Voiculescu explicand ca presedintele Basescu este implicat in aducerea sa din Indonezia ca si cum ar fi fost o mare vina. Nicolae Popa, ca sa nu ai dubii nici tu si nici sustinatorii tai, iti confirm ca in 2009 eu am cerut institutiilor sa fii adus in tara si m-am implicat la cel mai inalt nivel pentru ca acest lucru sa se intample.

Curentul mediatic sustinut de Antena 3 si Abrahami, Chireaci si alte personaje dubioase vorbitoare pe la toate televiziunile, este sa-l jeleasca pe ticalosul care a inselat peste 300.000 de romani amarati furandu-le banii si, in acelasi timp, sa-i acuze maniosi pe cei care l-au adus in tara pentru a-si ispasi pedeapsa si pentru infaptuirea justitiei.

In rest, Domnule Nicolae Popa, s-auzim numai de bine.

PS – Daca, repet, daca Laura Codruta Kovesi a apelat la finantare de la Sebastian Ghita, a gresit", a scris Traian Basescu pe Facebook.