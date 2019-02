Desi aceste procente nu ar trebui sa ii sperie pe antreprenorii aflati la inceput de drum, este important sa fie luate in considerare atunci cand sunt evaluate riscurile, dar si atunci cand este conceputa strategia de business a companiei. Iata care sunt principalele motive pentru care companiile dau gres in primul an de existenta si ce masuri pot lua antreprenorii pentru a-si pune afacerile la adapost in fata acestor posibilități:

Nu isi aleg clientii cu atentie

Managementul defectuos

In primul an de la lansare, o mare parte din munca unui antreprenor este sa atraga suficient de multi clienti pentru a se mentine pe linia de plutire. Atunci cand vine vorba despre acestia, calitatea lor are o importanta cruciala. Un mare pericol pentru un business mic aflat la inceput de drum este sa livreze produse sau servicii fara a avea garantia platii. Este suficient sa consultipentru a te convinge ca sunt destul de multe companii care pot pune bete in roate afacerii tale si iti pot crea mai degraba probleme decat profituri. Un bun antreprenor va sti intotdeauna sa nu isi asume riscuri atat de mari incat sa ii pericliteze compania. De aceea, o doza de precautie si mai multa informare pot feri o afacere mica de un esec mare.Multe companii esueaza din cauza managementului. Lipsa de experienta si expertiza a managerului in domeniul in care activeaza compania sa sunt factori de mare risc in afaceri. Pericolul vine din faptul ca un manager nepriceput nu va sti sa anticipeze unele probleme si sa le remedieze si, in multe cazuri, nu va avea curajul sa angajeze persoanele competente care sa ii ajute cu aceste probleme.

De asemenea, neglijarea unui business, mai ales in primii ani de existenta, este reteta garantata a unui insucces. Managerul trebuie sa fie permanent implicat in businessul sau, sa fie intotdeauna la curent cu modul in care decurg lucrurile, sa se informeze despre schimbarile aparute pe piata si sa creeze un mediu de lucru care incurajeaza productivitatea angajatilor.

Capitalul insuficient

O alta greseala frecventa comisa de multe companii este aceea ca nu au suficiente resurse operationale. Adeseori, antreprenorii subestimeaza „cash flow-ul” de care au nevoie pentru un startup si se vad nevoiti sa inchida afacerea inainte ca aceasta sa se lanseze bine pe piata. De asemenea, asteptarile nerealiste legate de veniturile obtinute pot afecta si ele evolutia unui business.

Pentru a evita acest risc, antreprenorii trebuie nu numai sa estimeze costurile lansarii afacerii, ci si costurile necesare ramanerii pe piata. In plus, predictibilitatea mediului de afaceri si capacitatea de a anticipa posibilele crize sunt factori-cheie in a dirija o afacere de succes.

Lipsa planificarii riguroase

descrierea obiectului afacerii, viziunea, obiectivele pe termen scurt, mediu si lung, precum si resursele prin care pot fi ele obtinute

analiza de piata

forta de munca necesara

potentialele probleme care pot aparea si solutiile potrivite

analiza competitiei

activitatile de marketing, publicitate si promovare

bugetarea si planul de crestere a companiei

echipamentele necesare

analiza cash flow-ului

anticiparea cheltuielilor

capitalul disponibil

veniturile sigure si cele anticipate

Teama de esec

Un alt element extrem de important pentru o companie este sa aiba un plan de business bine pus la punct. Acesta ar trebui sa includa:Nu putine sunt cazurile in care businessurile dau gres si din cauza motivului pentru care au fost infiintate. Atunci cand o afacere este lansata pentru a face bani rapid, pentru ca antreprenorul sa aiba mai mult timp liber sau pentru a nu mai raspunde in fata nimanui, aceste motive pot avea drept consecinta esecul demersului. Toate aceste situatii sunt beneficii pe care unii antreprenori ajung sa le aiba dupa foarte multi ani de munca, si nu motive pentru care ar trebui sa lansezi un business.

In schimb, motivele corecte sunt legate mai degraba de pasiunea pentru un domeniu si de dorinta de a face ceva in care crezi cu adevarat. La acestea se adauga hotararea, rabdarea si atitudinea pozitiva a antreprenorului, precum si capacitatea acestuia de a nu se lasa invins de micile esecuri.

Oamenii de afaceri care sunt constienti de aceste lucruri, care nu se tem sa isi asume riscuri, dar atunci cand o fac sunt informati si constienti de actiunile lor, au toate sansele sa isi lanseze o companie care in timp sa devina una de succes si sa se bucure de roadele muncii lor.