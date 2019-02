Totusi, intr-o economie oscilanta, aceste obiective pot fi destul de dificil de atins. Cu toate astea, exista strategii care iti pot asigura succesul si urmarea unei traiectorii ascendente, indiferent de contextul economic:

1. Diversifica portofoliul de produse si servicii

Desi pare o decizie de business intuitiva, pentru numeroase afaceri poate fi o veritabila provocare. Va trebui sa identifici intai care sunt produsele si serviciile pe care clientii tai le vor si de care au nevoie. In plus, e bine sa estimezi si care este pretul pe care sunt dispusi sa il plateasca pentru ele, inainte de a gandi o strategie prin care sa le vinzi in mod profitabil.

Poti face asta prin studii de piata inainte de a investi resurse financiare si umane. Intreaba-ti clientii ce parere au despre ideile tale si daca ar fi dispusi sa plateasca pentru ele. Concentreaza-te pe cererea pietei si ia in calcul toate costurile pe care le poti suporta pentru a putea dezvolta un nou serviciu sau produs.

2. Ofera-le mai mult clientilor existenti

Concentreaza-ti eforturile de marketing si vanzari pentru a le putea oferi mai mult clientilor pentru care livrezi deja produse sau servicii. O analiza de segmentare de piata te poate ajuta sa iti dai seama care sunt segmentele de piata carora le poti oferi mai multe produse si servicii.

Ia exemplu de la antreprenorii locali de succes, cum este Liviu Tudor, care a identificat nevoia clientilor sai din West Gate de unitati de cazare de lux in business park-ul pe care il detine. Analizeaza profitul potential si aloca bugete extra pentru dezvoltarea in acest sens si upselluri profitabile.

3. Cucereste noi teritorii

Daca nu poti imbunatati sau extinde produsele si serviciile pe care le oferi, te poti orienta catre extinderea portofoliului de clienti. Cauta-i in segmente, nise si zone ale pietei unde nu operezi inca. Acest tip de extindere iti poate asigura intrarea in noi zone geografice.

Desi a investi in gasirea de noi piete de desfacere poate fi destul de costisitor, iti poate aduce numeroase beneficii pe termen lung. Fii insa obiectiv in ceea ce priveste analizarea punctelor forte si a celor slabe ale serviciilor sau produselor pe care le oferi si ramai sincer in fata potentialilor clienti, daca vrei ca parteneriatul sa functioneze pe termen lung.

4. Cauta metode noi de a vinde

Noile vanzari se intampla prin intermediul noilor canale de vanzare. Internetul este cel mai bun exemplu in acest sens si totodata dovada ca o afacere mica poate creste destul de rapid in mediul potrivit.

Foarte multe companii s-au reinventat si au profitat de oportunitatile online-ului, de la depozite si magazine online la furnizori de servicii. Cu ajutorul unor specialisti priceputi in domeniu, iti poti face un site optimizat, pe care potentialii clienti sa ajunga dupa o simpla cautare pe Google a produselor si serviciilor pe care le oferi.

5. Cumpara un alt business

Aceasta ar putea fi cea mai rapida metoda de a-ti creste si extinde afacerea. “Merge & acquisition” se practica la orice nivel, asa ca nu conteaza daca ai o companie mica, mijlocie sau mare atunci cand vrei sa faci asta. Intereseaza-te care din firmele ale caror produse si servicii iti pot completa in mod natural portofoliul sunt dispuse sa vanda. Acorda atentie situatiei financiare a companiilor candidate, dar si echipei de management si bazei de date de clienti existenti. Cu cat e mai tentant din toate aceste puncte de vedere, cu atat succesul tau este mai sigur.

Contextul economic nu trebuie sa dicteze traiectoria si ritmul de crestere al afacerii tale. Fa-ti planuri de extindere si concentreaza-te asupra atingerii acestor obiective prin strategii bine puse la punct si alaturi de profesionisti cu experienta.