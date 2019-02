"Suntem in fata unei realitati, aproape un fel de cerc vicios - nivelul de intermediere bancara este foarte scazut. V-o spun nu ca presedinte al Senatului, nu ca om politic, ci ca om care am facut mai mult de 15 ani business si m-am lovit de sistemul bancar. Bunicul meu, care era fost negustor, pe vremea aceea nu erau oameni de afaceri, la un moment dat, visa. In '68 a venit de Gaulle la Bucuresti si mi-a spus sa-l intampinam: 'Daca vine de Gaulle, vin americanii (...) si ne apucam de afaceri din nou', 'Tu nu ai un leu. Cu ce sa faci afaceri?!', 'Sa stii ca afaceri cu bani stiu toti prostii sa faca!'. Adica ma duc la banca, iau credit si finantez business-ul. Realitatea in Romania este si urmatoarea. Nu spun ca asta este caracteristica generala. Bancile, in loc sa finanteze firmele, 'Ce sa-mi iau eu bataie de cap? Sa stau sa fac analiza de risc. Nu-i mai simplu sa cumpar titluri de stat?", a afirmat Tariceanu, marti, la audierea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, in Comisiile economica si de buget-finante din Senat.

Tariceanu a mentionat insa ca a cumparat titluri de stat in 2008 pentru a da un semnal de incredere in economie, scrie Agerpres.

"Apropo! Vreau sa va spun, domnul guvernator, ca si eu am finantat economia romaneasca si eu am cumparat, la un moment dat, titluri de stat in 2008 pentru ca voiam sa dau un semnal ca am incredere in economie si am cumparat titluri de stat si nu pot sa spun ca regret. (...) Dorinta mea si a dumneavoastra, sunt convins, este aceeasi. Cum facem sa stimulam economia, cum facem sa contribuim la intarirea capitalului romanesc? Prin urmare, cred ca intre operatia facila de a cumpara titluri de stat si a finanta firmele, evident e mai complicata varianta a doua. Si bancile aleg varianta care le aduce castigul cel mai sigur, simplu, fara bataie de cap prea multa. Cum facem insa sa schimbam putin comportamentul asta, pentru ca asa, si peste cinci ani poate, o sa ne trezim mai mult sau mai putin in aceeasi situatie, ameliorata putin, dar insuficient", a adaugat Tariceanu.

Marti, Mugur Isarescu si membrii Consiliului de Administratie al BNR au fost audiati intr-o sedinta comuna a Comisiilor economica si de buget-finante din Senat.