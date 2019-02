Acestea sunt, de altfel, si singurele domenii in care salariul mediu net depaseste pragul de 4.000 de lei. Sub acest nivel, dar nu la distanta foarte mare, se afla Finantele si Contabilitatea (3.930 de lei), Controlul Calitatii (3.646 de lei), Asigurarile (3.565 de lei), Constructiile si Imobiliarele (3.234 de lei), Administratia publica (3.197 de lei) si Inginerie mecanica (3.077 de lei).

La pol opus fata de topul anterior, cele mai mici salarii medii nete s-au inregistrat in industria Textila (1.987 de lei), in industria Prelucrarii Lemnului (2.239 lei), in Servicii (2.281 lei) si in Paza si Protectie (2.335 lei).

Potrivit unui comunicat remis 9am, topul domeniilor cu cele mai mari salarii ramane neschimbat atat atunci cand vorbim despre angajatii barbati, cat si atunci cand vorbim despre femei. Lucrurile se schimba, insa, atunci facem segmentarea de gen, la capitolul celor mai mici salarii. Astfel, industriile in care femeile au cele mai mici salarii sunt Textile (1.877 de lei), Prelucrarea lemnului (2.027 de lei), Servicii (2.182 de lei), Paza si Protectie (2.262 de lei) si Agricultura (2.301 lei). ”Doua dintre domeniile din acest top, respectiv Paza si Protectie si Prelucrarea lemnului, sunt cunoscute ca fiind dominate in principal de barbati. De aceea, prezenta lor aici evidentiaza mai degraba un numar mic de femei care lucreaza in domeniu decat o discrepanta salariala de gen”, declara Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Similar cu topul domeniilor in care femeile castiga cel mai putin, si la barbati se regasesc, in clasament, domeniile Textile (2.098 de lei), Servicii (2.380 de lei), Paza si Protectie (2.409 lei) si Prelucrarea lemnrului (2.450 de lei). Ierarhia este, insa, completata de si de industria Chimica (2.476 de lei).

Distributia pe zone geografice a salariilor medii nete

Distributia pe zone geografice a salariilor medii nete arata ca, in mod deloc surprinzator, zona Bucuresti-Ilfov detine primul loc in topul regiunilor cu cele mai mari salarii, media fiind de 2.989 de lei. Mai interesant este faptul ca locul al doilea il ocupa Vestul Romaniei, si nu Nord-Vestul, regiune renumita pentru cresterile socio-economice din ultimii ani. Astfel, angajatii din Vest au salarii medii nete de 2.745 de lei, lunar, cei din Nord-Vest de 2.729 de lei, cei din Centru – 2.666 de lei, cei din Sud-Est – 2.618 lei. Media din regiunea de Sud (Muntenia) este de 2.580 de lei, in Nord-Est de 2.548 de lei, iar in Sud-Vest Oltenia de 2.535 de lei.a mai spus Bogdan Badea.