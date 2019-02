"In anul 2018 doar prin balanta comerciala (am importat produse din economia altor tari mai mult decat am exportat produse ale economiei romanesti) au iesit din Romania 16.8 MILIARDE de Euro! Cam 1,5 miliarde de euro in fiecare luna pleaca din Romania si sustin economia si productia din Ungaria, Polonia, Germania, Turcia, China samd !

In plus fata de acest 'fluviu de bani' Guvernul a imprumutat 6 MILIARDE de Euro in 2018 ca sa finanteze deficitul (adica diferenta intre cat incaseaza la Buget si cat cheltuie) - iar in Proiectul de Buget pe 2019 propune acelasi Guvern sa imprumute inca 8 MILIARDE de Euro!

Toti acesti bani trebuie platiti de catre romani - dupa ce pleaca Guvernul actual! Merita? E bine? Ne dam seama ca in fiecare zi se sapa o groapa si mai mare? Ne trezim? Facem ceva?

Noi ProRomania facem - sa speram ca si altii!", a scris Victor Ponta pe Facebook.