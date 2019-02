"Solutia in sensul sa ieftinesti creditul consta in a reduce inflatia, in a mari credibilitatea in economia romaneasca, a termina razboiul acesta inutil cu sistemul bancar, a inchide ostilizarea populatiei impotriva bancilor, nu foloseste nimanui. Daca e vorba doar de denumire, cu toate ca ar fi jenant sa te apuci sa schimbi denumirea pentru ca nu s-a inteles despre ce e vorba. Imi pare rau ca a cuprins toata societatea romaneasca si a ajuns acest ROBOR un fel de terorist, asa, de umbla prin toata societatea si nu-l prinde nimeni", a spus Isarescu, citat de digi24.ro.

Guvernatorul BNR a recunoscut ca institutia pe care o conduce a intervenit pentru a sustine leul.

"Sa faci asa un taraboi, intri in primele pagini ale ziarelor de specialitate, haideti sa ne calmam, orice taraboi costa. Nu pot sa neg ca nu am intervenit ca e prea evident, dar nu pot sa comentez ca am intervenit", a adaugat el.