In cadrul evenimentului, la care participarea este gratuita, se vor aborda teme de interes imediat, cum ar fi: provocarile in domeniul recrutarii; deficitul de talente versus deficitul de angajati; importul de forta de munca versus marea migratie a romanillor; ce inseamna in realitate employer branding si tendinte in retentia angajatilor.

Observam ca piata fortei de munca din Romania se imparte in doua mari directii extreme: pe de o parte vorbim de lupta pentru talente, in domenii precum IT sau BPO, pe de alta parte, industrii precum HORECA sau constructii, care se confrunta cu o lipsa acuta de personal. O tendinta tot mai interesanta care se contureaza, este importul de forta de munca din Asia, care sa compenseze migratia masiva a romanilor in Uniunea Europeana. Puse la un loc, toate aceste tendinte contureaza o piata a muncii tot mai provocatoare, pe care o vom analiza in cadrul conferintei, impreuna cu experti de top din HR.

Printre invitatii confirmati, se numara Cristina Savuica-Chief Happiness Officer Lugera; Daniel Mischie-CEO City Grill, Dorin Bodea-General Manager Result Development, Vlad Stoicescu- Cercetator in Leadership si Nicuta Enache-Proprietar Ciao Niki. Speakerii vor oferi indicatii cu privire la pasii recomandati in vederea solutionarii provocarilor aparute in contextul national.

Mai multe detalii despre programul conferintei puteti regasi aici: https://conferinte.wall-street.ro/HR2019/index.html