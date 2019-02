"Sectoare care sustin modernizarea economiei precum energia sau telecomunicatiile trec printr-un soc nemotivat. Una dintre consecintele importante din sectorul telecomunicatiilor, de exemplu, consta in blocarea extinderii retelei de internet. Pe langa cresterea taxei la 3% pe veniturile operatorilor din telecom si introducerea unor limite absurde pentru licitatie pe spectrul 5G, ordonanta lacomiei blocheaza si dezvoltarea retelelor de comunicatii.



Evolutia tehnologiei si reformele tehnologice au condus la dezvoltare si progres iar sectorul telecomunicatiilor a fost si continua sa fie epicentrul cresterii si inovarii pentru aproape orice industrie. In timp ce mai multe asociatii precum Asociatia pentru Tehnologie si Internet evidentiaza aceasta situatie si atrag atentia asupra consecintelor nefaste ale ordonantei, operatorii telecom cer anularea sa.

Toate firmele care furnizeaza servicii de comunicatii vor trebui sa fie extrem de atenti atunci vor incheia contracte. Indiferent ca vorbim despre contracte de instalare sau doar despre contracte de intretinere, furnizorii risca amenzi enorme daca efectueaza lucrari de acces pe proprietati pentru care nu au drept de acces sau autorizatie de construire. Legea prevede clar faptul ca sanctiunea este in ,'cuantum de pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatori deserviti fara autorizatie, respectiv cu cate un procent la 100 de utilizatori'.

Banii ce vor fi obtinuti din amenzi vor ajunge, bineinteles, la bugetul de stat. De exemplu, daca furnizorul de retele de comunicatii “X” are o cifra de afaceri de 200.000 euro si instaleaza internet intr-un bloc cu 150 de apartamente care nu are autorizatie de construire acesta va trebui sa plateasca o amenda de 3.000 euro adica cate un procent din cifra de afaceri la fiecare 100 de utilizatori. O alta problema mare este ca modelul nu se aplica doar blocurilor noi construite fara autorizatie ci si contractelor de mentenanta ale retelelor actuale.

Conform raportului anual publicat de ANCOM, la finalul anului 2017, existau 986 de furnizori de retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in scadere insa cu aproape 7% fata de anul 2016.

«Internetul a schimbat lumea. In Romania, la finalul lui 2017, existau 4,8 milioane de conexiuni la internetul fix si alte peste 20 milioane de conexiuni active la internetul mobil. Vorbim de o piata dinamica si orice actiune de ingradire a sa se va rasfrange clar asupra noastra, a romanilor. Guvernul trebuie sa puna binele oamenilor mai presus de orice», a declarat senatoarea USR Silvia Dinica.

Romania este o piata matura ce are un avant tehnologic important din punct de vedere al serviciilor digitale oferite clientilor. Aceasta masura nu face altceva decat sa ingradeasca si sa blocheze posibilitatea de extindere a operatorilor care, cel mai probabil, pana nu vor obtine un teanc de hartii vor refuza sa mai traga fibre in locatiile noi. Asa reuseste PSD sa strice ceea totusi merge in tara", se arata intr-un comunicat.