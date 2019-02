"PNL si Ludovic Orban au devenit oficial avocatii bancilor care ani la rand au luat bani din buzunarele romanilor. In mod rusinos, cer Comisiei Europene sa elimine taxa pe lacomie menita sa opreasca cresterea artificiala a ROBOR, care a afectat multe afaceri si familii din Romania. In tot acest timp, bancile stau in spate si se bucura ca PNL si Orban lupta pentru ele. Deplorabila transformare a liberalilor!

De la demnul slogan 'Prin noi insine' al Bratienilor care au facut Marea Unire, au ajuns azi la umilitoarea postura de servitori ai celor care au scos banii din Romania. Ganditi-va doar ce s-ar intampla daca Ludovic Orban ar avea mai multi reprezentanti in Parlamentul European dupa alegerile de peste cateva luni!", arata PSD.