In conditiile in care un interviu de angajare dureaza doar cateva zeci de minute, este esential sa ne asiguram ca pornim cu dreptul. Cele mai mari greseli care pot strica buna impresie sunt legate de intarzierea la interviu, de lipsa de politete, refuzul de a saluta sau a da mana cu cineva, precum si de tinuta in care ne prezentam. In cazul tinutei, exista mai multe reguli pe care este bine sa le respectam, precum si unele detalii care pot influenta perceptia celor din jur asupra noastra:



Imbraca-te adecvat postului pentru care sustii interviul

Alegerea unei tinute potrivite este prima ta sansa de a-i arata angajatorului ca stii ce responsabilitati presupune postul respectiv. Daca pozitia pentru care ai aplicat inseamna sa participi aproape zilnic la intalniri cu potentiali clienti sau oameni din industrie, atunci este obligatoriu sa porti o tinuta business eleganta. Posturile din domeniul finantelor cer, de regula, tinute office clasice, asa ca nu vei da gres cu un costum deux pieces, bleumarin, si o pereche de pantofi eleganti. In cazul unor posturi in care rareori se pune accent pe ceea ce porti, precum joburile din domeniul IT, de exemplu, o tinuta smart-casual iti va da un look profesionist, dar relaxat in acelasi timp.

Evita piesele vestimentare excentrice

Daca nu aplici pentru un job in domenii creative, in care excentricitatea este o dovada a imaginatiei tale, lasa piesele vestimentare indraznete pentru alte ocazii. Hainele pot distrage adeseori atentia de la conversatie, asa ca evita imbracamintea foarte colorata, imprimeurile geometrice, precum si hainele prea decoltate sau provocatoare. In cazul femeilor, sunt recomandati pantofii cu bot inchis si toc mediu, in timp ce barbatii nu pot da gres cu o pereche de pantofi eleganti sau smart-casual.

Poarta accesorii minimaliste

Supraaccesorizarea are acelasi efect precum purtarea unei tinute mult prea incarcate sau tipatoare: distrage atentia intervievatorului. De aceea, daca alegi sa porti accesorii, asigura-te ca acestea sunt integrate armonios in tinuta ta. Piesele de tip statement ar trebui pastrate pentru alte ocazii. In schimb, poti apela la bijuterii minimaliste, discrete, si nu vei gresi daca vei purta un astfel de ceas, care transmite mesajul ca esti o persoana punctuala si responsabila.

Poarta haine curate si calcate

Poate parea un lucru evident, dar inca exista persoane care nu acorda atentie acestor detalii importante. Hainele pe care le porti la interviu trebuie sa fie curate si proaspat calcate, fara cute inestetice sau pete. Chiar daca se intampla ca o tinuta sa se sifoneze pe parcursul zilei, acest lucru va fi mai putin vizibil decat atunci cand ai uitat complet sa folosesti fierul de calcat. Iar daca vrei sa eviti complet o asemenea problema, poti alege materiale ceva mai rezistente la sifonare, pe care sa nu fie nevoie sa le netezesti in timpul zilei.

Asigura-te ca hainele ti se potrivesc perfect

Aceasta regula vestimentara este valabila si pentru tinutele de zi cu zi, nu numai pentru cele potrivite pentru un interviu. Daca ti-ai cumparat un outfit special pentru interviu, asigura-te inca din cabina de proba ca acesta ti se potriveste perfect, ca manecile nu sunt prea lungi sau ca turul pantalonilor nu arata inestetic. In cazul barbatilor, trebuie acordata mare atentie modului in care se potriveste costumul ales. Un costum cu un numar prea mare te va face sa arati ca si cand ai purta hainele tatalui, in timp ce unul prea stramt va arata ca si cand ar fi intrat la apa.