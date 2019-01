"Toate masurile bune sunt anulate de cresterea exagerata a cursului de schimb, a ROBOR-ului, etc. Cum e posibil ca bulgarii sa aiba din 2007 acelasi curs de schimb, adica 1 EUR=2 Leva iar la noi sa fie hotia asta a bancilor? Stiu, multi or sa spuna ca bulgarii nu il au pe Isarescu, ok, dar PSD ce masuri economico-financiare ia sa contracareze asta? De plansete si vaiete m-am cam saturat...", a scris un utilizator.

Raspunsul lui Liviu Dragnea nu a intarziat sa apara: "Bulgarii au luat masura sa lege cursul leva de euro(adica sa ramana fix) cu acordul Bancii Nationale, in timp ce BNR nu. Noi nu putem sa contracaram deciziile BNR. O prima masura referitoare la ROBOR a fost luata prin ordonanta 114, iar in ceea ce priveste cursul, acesta va reveni in parametrii normali. Sigur ca mi-as fi dorit ca si Banca Nationala sa ne sprijine si sa puna pe primul plan bunastarea romanilor".





"Domnule Liviu Dragnea daca cu adevarat sunteti dumneavoastra si vreti sa raspundeti la o intrebare: De ce lasati pensionarii iesiti la pensie la varsta de 48 -50 si 53 de ani cu pensii de minim 4000 lei sa se angajeze din nou la stat si sa ocupe locurile de munca ale tinerilor?", a intrebat un alt utilizator, care a primit un raspuns din partea social-democratului.

"Noi am dorit sa reglementam cumulul pensiei cu salariul de la stat, insa exista o decizie a Curtii Constitutionale are nu ne permite aceasta reglementare", a spus Liviu Dragnea.

"Felicitari pentru program domnule Dragnea!! Ar fi fost mult mai mare PIB -ul Romaniei daca actuala coalitie ar fi fost mult mai determinata. Nu stiu de ce umbalati cu manusi, cand noi asteptam mai mare determinare. Ati avut realizari incontestabile; nu trebuie sã uitati ca cel mai mare adversar pentru voi (si pentru sperantele noastre) e timpul!!! E un motiv mãrunt presedentia UE pentru a nu-l suspenda si acuza pe infractorul klauSS!", a mai comentat cineva.

"Aveti dreptate! Atat PIB-ul cat si veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel putin 10% mai mari daca toate institutiile statului ar fi urmarit interesul Romaniei si nu destabilizarea actualei coalitii", se arata in raspunsul lui Dragnea.