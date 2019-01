"Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala. Daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, daca s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai multi euro in Romania, daca au plecat mai putini romani din tara si au scos mai putini euro, daca importurile nu au crescut si nu a fost nevoie de mai multa valuta, daca in jurul Romaniei euro scade, atunci cresterea euro este artificiala.

Ce face BNR, care are obligatia sa supravegheze sistemul bancar si sa asigure stabilitatea cursului de schimb?", se arata intr-o postare pe Facebook a PSD.