"Banca Nationala a Romaniei este implicata permanent, cu atat mai mult in aceste zile, in elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb, in conjunctura determinata de factori interni si internationali.

In acest context, BNR isi doreste, ca si pana acum, 'o cooperare loiala cu Ministerul Finantelor Publice pentru armonizarea politicilor fiscale si monetare in beneficiul cetatenilor si al mediului de afaceri'.

O asemenea colaborare presupune insa o consultare prealabila a BNR atunci cand sunt adoptate decizii care afecteaza politica monetara a bancii centrale si stabilitatea financiara a tarii", se arata intr-un comunicat al BNR.