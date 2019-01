4 lucruri de facut daca trebuie sa te pregatesti pentru un interviu de ultim moment:

1. Nu ignora importanta primei impresii

Prima impresie poate face o diferenta uriasa atunci cand te intalnesti cu un angajator care nu te cunoaste si nu a primit recomandari despre tine. Evita sa mergi la un interviu neingrijit si imbracat cu primele haine care iti sunt la indemana. Cauta sa te imbraci in functie de profilul jobului pe care ti-l doresti si al firmei care te-a chemat la interviu, iar alaturi de acest lucru si aspectul fizic este important. Chiar daca nu ai foarte mult timp la dispozitie, poti folosi un aparat de tuns ca sa-ti oferi un aer proaspat in numai 15 minute, folosind cateva indicatii utile din acest ghid care te va ajuta cum sa iti tunzi si conturezi barba. Foloseste un sacou, o camasa si un parfum elegant, nu foarte puternic, si vei reusi sa dai senzatia ca esti pregatit si asteptai de mult timp acel telefon. In clipa in care esti sigur de imaginea ta, vei avea mai multa incredere in tine, iar acest lucru se va simti din modul in care abordezi discutia cu angajatorul din fata ta.



2. Revizuieste-ti CV-ul

Rareori la un interviu vei fi intrebat despre lucrurile pe care le-ai pus in CV-ul tau. Exista, insa, cazuri in care daca ai aplicat in mai multe locuri, CV-ul pe care l-ai scris sa fie in mai multe variante, adaptate fiecarui angajator in parte si nevoilor pe care acesta le are. Revizuieste-ti CV-ul trimis specific pentru firma care te cheama la interviu si construieste-ti pe baza acestuia cateva idei despre lucrurile pe care stii sa le faci, rezultatele care dovedesc cat de competent esti in domeniul respectiv si planurile si ambitiile pe care le ai pentru mai departe.



3. Strange cat mai multe informatii despre angajator

Daca stii pe cineva care lucreaza sau a lucrat pentru firma care te invita la interviu, un simplu telefon te va ajuta sa clarifici cateva intrebari simple, precum colectivul de acolo, prioritatile lor, cum se comporta managerul si eventual despre media salariala si beneficii. Daca este o firma recunoscuta la nivel public, poti cauta chiar articole in presa, interviuri acordate de reprezentati ai firmei si alte date similare pe retelele de socializare. Este foarte important sa stii care sunt principalele lor activitati pe piata, provocari, dar si cum arata concurenta. Aceste informatii te vor ajuta sa iti construiesti un discurs convingator in fata angajatorului.

4. Reciteste anuntul de angajare

Pe baza anuntului de angajare, tu trebuie sa selectezi cuvintele si frazele cheie despre candidatul ideal si sa iti formezi un profil cat mai apropiat de acesta. Modul in care abordezi interviul de angajare trebuie sa se concentreze in jurul acestor idei extrase din respectivul text.