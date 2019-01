Sub deviza „Getting Things Done. The eCommerce Way”, editia cu numarul 9 a ecomTEAM, ce va avea loc in perioada 27, 28 martie la Hotel Ramada din Brasov, promite sa aduca in atentia participantilor noi perspective de dezvoltare si management in industria comertului online.

Pana la data de 4 februarie te poti bucura de oferta Early Bird, ce include o reducere de 30% la achizitionarea biletelor, iar magazinele online se vor bucura de discounturi suplimentare!

ecomTEAM reprezinta un prilej de networking extrem de valoros, 100% focusat pe afacerea ta, in cadrul caruia se vor aborda subiecte precum: solutii de marketing pentru eCommerce, optimizare si conversii pentru magazinele online, folosirea Google Analytics pentru cresterea vanzarilor si insights pentru rezolvarea diverselor provocari cu care se confrunta furnizorii de servicii online.



Pentru prima data in Romania, Mark Rhodes, mentor in antreprenoriat online, va sosi in calitate de speaker la ecomTEAM

O premiera la ecomTEAM o reprezinta prezenta ca speaker a lui Mark Rhodes, business mentor, cu peste 1.000 de referinte pozitive, autor de carti, antreprenor de succes si coach pentru companii gigant precum KLM UK, HSBC, RBS sau The Wimbledon Club. De peste 15 ani acesta reprezinta o emblema a antreprenoriatului in domeniul online.

Alaturi de el, se vor afla pe aceeasi scena nume precum Valentin Radu- Omniconvert, Matei Pastta - The Pole Society, Florinel Ioan Chis- EMOTA, Vlad Diaconu- The Startups si alti experti care vor oferi insight-uri pretioase, precum si zeci de alti speakeri din eCommerce si industrii adiacente.

In prima zi, de dimineata pana dupa-amiaza, vom participa la panel-uri in cadrul carora lideri din piata vor prezenta tendinte, date oficiale, ponturi despre piata eCommerce, dar si studii de piata in exclusivitate si key speech-uri in premiera in tara.

In ziua a doua, workshop-uri profesioniste si interactive vor include sfaturi concrete, bazate pe instrumente moderne prin care iti poti perfectiona business-ul online. Invitam speakeri de top locali si internationali, magazine online, cele mai noi startup-uri din eCommerce si cei mai competenti furnizori de servicii.

Prezentam in exclusivitate studii privind starea pietei de eCommerce locale si completam acest tablou cu dezbateri. In plus, participantii vor avea ocazia sa se consulte cu expertii din zona de business online pentru orice curiozitati sau nelamuriri, in cadrul unui workshop “Problem Solving”. In cadrul evenimentului vei putea descoperi si un pavilion expo si vei lua parte la zona speciala de networking cu sfaturi pentru toti cei interesati de comertul online.

Vrem sa oferim o voce fiecarui participant, astfel incat, in urma evenimentului ecomTEAM, cei prezenti sa isi poata trasa un plan realist de dezvoltare a afacerii online.

Ai intrebari pentru oricare dintre speakerii de la conferinta? Contacteaza-ne la ecomTEAM@internetcorp.ro si le vom adresa acestora, pentru a ti se oferi raspuns in cadrul conferintei sau workshop-urilor.

Contact:

https://www.ecomteam.ro/2019/

E-mail: ecomteam@internetcorp.ro

Facebook: https://www.facebook.com/events/498551344255091/