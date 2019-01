Stabileste-ti obiectivele si iesi din zona de confort

Stabilirea obiectivelor poate fi o modalitate excelenta de a-ti evalua businessul. Impinge unele obiective dincolo de zona ta de confort si asuma-ti riscuri. Afacerea ta poate atinge noi nivele de succes prin indeplinirea unor obiective pe termen lung sau pe termen scurt. Planul de afaceri ramane un instrument-cheie de planificare si iti ofera o privire de ansamblu asupra locului pe care il ocupi in piata.

Fidelizeaza-ti clientii

Abilitatea de a pastra clientii fideli este reteta succesului unei afaceri mici. Clienti constanti inseamna venituri regulate. Iar clienti fericiti inseamna reclama gratuita in mediile in care acestia activeaza si te vor recomanda. Pentru a-ti fideliza clientii, nu este suficient sa oferi un produs sau un serviciu ireprosabil. Incearca sa optimizezi serviciile pentru clienti: solicita un feedback si tine cont de informatiile primite; raspunde cu promptitudine la sugestii si reclamatii.

Investeste in tine si echipa ta

Indiferent cat de multe ai realizat, sa ai tot timpul constiinta ca mai ai multe de invatat pentru a ajunge la un nivel superior. Daca timpul nu-ti permite sa urmezi cursuri intr-un mediu traditional, opteaza pentru modalitati alternative de dezvoltare profesionala prin cursuri online, invatare in ritm propriu, oportunitati de colaborare, mentorat sau simpla lectura.

Invata sa delegi sarcinile eficient

Multi proprietari de afaceri mici sunt obisnuiti sa indeplineasca personal o multime de sarcini pe care le-ar putea delega cu usurinta. O provocare pentru anul urmator poate fi identificarea acelor sarcini care iti consuma timp si energie, desi ar putea fi indeplinite de altcineva. Odata ce ai reusit sa te eliberezi de activitatile cronofage, te poti concentra pe ceea ce conteaza cu adevarat: dezvoltarea afacerii tale. Delegarea responsabilitatilor este si un semnal de incredere in abilitatile celor din echipa ta.

Fii organizat pentru a creste productivitatea

Rutina zilnica dicteaza ritmul unei afaceri. Incearca sa fii cat mai bine organizat in gestionarea activitatilor si indeplineste cu prioritate lucrurile importante. Delegarea sarcinilor si munca in echipa sunt factori esentiali ai cresterii productivitatii afacerii tale. Stabileste cele mai grele obiective ale unei zile in intervalul orar in care dai cel mai bun randament. Aplica acest principiu si pentru ceilalti membri ai echipei.

Ramai la curent cu cele mai noi tehnologii din domeniu

Tehnologia joaca un rol important in orice afacere. Este datoria liderului sa urmareasca evolutia ei si sa incerce sa implementeze cele mai noi aparitii in domeniul sau de activitate. Implementarea tehnologiei potrivite te ajuta sa iei decizii mai bune si reduce risipa de bani, timp si alte resurse. Un program de gestiune comerciala te ajuta sa administrezi mai bine stocurile, iti ofera o imagine de ansamblu a vanzarilor, a preferintelor clientilor si a productivitatii angajatilor.

Organizeaza-ti activitatea de marketing

De felul cum prezinti un produs depinde daca vei reusi sa-l vinzi. Iar de felul cum il vinzi depinde daca clientul se va intoarce la tine. Nu trebuie sa fii profet ca sa anticipezi ca si in 2019 vanzarile online vor continua sa creasca. Daca ai o afacere la inceput de drum, acorda o atentie deosebita ideilor de marketing. Investeste in propriul site si in promovarea produselor comercializate sau a serviciilor in social media pentru o mai buna vizibilitate in online. Foloseste informatiile oferite de rapoartele de management pentru a actualiza eficient stocurile in functie de preferintele cumparatorilor si fidelizeaza clientii prin campanii sau carduri personalizate.

Daca ai de gand ca in 2019 sa incepi un start up sau sa dezvolti o afacere deja inceputa, stabileste-ti intre rezolutiile noului an optimizarea activitatii de marketing. Mizeaza pe comertul electronic, foloseste cat mai multe instrumente ajutatoare, motiveaza-ti echipa si vei reusi sa-ti duci businessul la urmatorul nivel de succes.