“Populismul disperat este vizibil in toate capitolele Ordonantei 114, cunoscuta ca Ordonanta “Taxei pe viciu”, adoptata in graba de Guvernul PSD-ALDE, la finalul lunii trecute. Fara sa verifice in niciun fel posibilele efecte economice ale acestei decizii guvernamentale, care face trimitere la multe domenii ale vietii economice, Ordonanta a inceput sa produca rezultate negative in cascada, mai ales prin indicii declinului bursier, prin indicii cotatiilor actiunilor bancare si ai functionarii sistemului energetic. Intr-un termen foarte scurt de la adoptare, economia reala a inceput sa transmita semnale negative deosebit de clare asupra greselilor de abordare, dar si tehnice, ale acestei masuri luate de Guvern. Mai tine doar de timpul de reactie publica a unei mase critice a operatorilor economici si a societatii in general pentru ca sa devina evident si pentru Guvern ca este inevitabila abrogarea aceastei masuri populiste si pripite, pentru ca efectele negative pe care le genereaza sa nu afecteze iremediabil sanatatea economica a Romaniei. PNL va cere de urgenta in Parlament exprimarea unui vot de respingere a Ordonantei 114”, considera deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

“Impactul negativ al Ordonantei 114 este multipul. Sunt afectate domenii esentiale, precum securitatea energetica, sectorul bancar, industria de telecomunicatii, stabilitatea pe termen lung a acumularilor persoanelor fizice in fondurile private de pensii, functionarea industriei constructiilor, dobanzile titlurilor de stat, iar acestea sunt doar efectele primului val de consecinte economice negative produse prin Ordonanta 114”, subliniaza liberalul Marilen Pirtea.

Potrivit unui comunicat remis 9am, privinta efectelor din domeniul pietei de energie, introducerea impozitului pe cifra de afaceri a operatorilor din domeniul energetic va crea efecte in cascada, concretizate in scumpiri ale serviciilor pentru consumatori. Impactul la bursa, resimtit inca din prima zi de dupa adoptarea Ordonantei, s-a indreptat asupra principalelor companii din domeniul energetic, in cote alarmante: indicele BET – NG a scazut cu 9,75%, respectiv Romgaz cu 8,57%, Transgaz cu 4,22%, OMV-Petrom cu 9,22% si Conpet cu 4,70%.

Mai mult, insa, anuntarea din partea consilierului Darius Valcov a faptului ca taxa pe active va fi platita trimestrial (de 4 ori cate 0,3% din total active) a generat imediat reculul actiunilor Bancii Transilvania inca 9% si ale BRD cu 6%, operatori bancari strategici.

Efectele in lant ale scumpirilor din energie se vor reflecta in scumpirea creditelor

Efectele in lant ale scumpirilor din energie se vor reflecta in scumpirea creditelor atat pentru gospodarii cat si pentru companii, in scumpirea finantarii pentru creditele guvernamentale, si chiar si in nerealizarea investitiilor, din cauza scumpirii capitalului.

In piata energetica, consecintele majore se vor vedea in sectorul gazelor naturale, unde inghetarea pretului va conduce la previzibilele renuntari la investitiile din exploatatiile off shore si on shore, care vor deveni nerentabile (pentru acest pret pe MWh, blocat la nivelul de 68 lei pe MWh). In aceste conditii, independenta energetica a Romania va avea de suferit.

In sistemul bancar, impozitul asupra activului bancar va produce efecte catastrofale asupra economiei romanesti, prin reducerea creditarii si prin dezintermedierea financiara. Profitabilitatea bancilor va scadea si, implicit, dividendele actionarilor se vor diminua. Suportatorii masurii raman tot consumatorii de credite, bancile introducand aceste costuri in dobanzi si comisioane.

In piata strategica a telecomunicatiilor, modificarile pregatite prin Ordonanta 114 vor afecta iremediabil dezvoltarea economiei digitale si interesele utilizatorilor pe termen lung, acestia fiind cei care vor suporta cresterile de costuri prin majorari de tarife. Ca un efect suplimentar, introducerea impozitului pe cifra de afaceri, aferenta comunicatiilor mobile din generatiile 2, 3 si 5, va conduce la scaderea investitiilor in infrastructura specifica domeniului.

Impactul Ordonantei 114 asupra functionarii Pilonului II de pensii

Impactul Ordonantei 114 asupra functionarii Pilonului II de pensii va insemna dificultati semnificative pentru functionarea fondurilor private, putandu-se ajunge chiar la iesirea acestora de pe piata romaneasca. Introducerea prin Ordonanta a optiunii contributorilor de a-si retrage cotizatiile dupa o perioada de numai 5 ani (aplicabila pentru cea mai mare parte a contributorilor), va conduce la retragerea masiva a acestor fonduri. Valoarea totala a contributiilor in discutie este de peste 10 miliarde de euro, iar retragerea acestor fonduri acumulate va periclita semnificativ sansele asiguratilor de a beneficia de pensii decente peste un orizont de 20 de ani, atunci cand piata fortei de munca va fi grav dezechilibrata. Avand in vedere ca sistemul pensiilor private a fost lovit din 2 directii (pe de-o parte de majorarea capitalului social al asiguratorilor, ceea ce presupune indisponibilizarea unor sume ce puteau fi investite, si, pe de alta parte, de plafonarea veniturilor prin limitarea comisioanelor), este foarte posibil ca fondurile private sa se retraga din Romania, cu efecte catastrofale economice si sociale, se mai arata in comunicat.

Si titlurile de stat vor fi afectate prin aplicarea Ordonantei 114, rata curenta a dobanzii depasind deja 5%, deja cea mai ridicata rata din UE, rezultat imediat ce va crea conditiile pentru noi presiuni bugetare si noi cresteri ale Robor (bancile fiind presate astfel sa ceara dobanzi mai mari gospodariilor si companiilor).

Efectele de pe Bursa ale aplicarii Ordonantei 114 sunt imediate si semnificative, cu scaderi care nu au mai fost recuperate, doar in 19 decembrie, spre exemplu, de pe Bursa de Valori din Bucuresti “disparand” 6 miliarde de lei din capitalizarea bursiera, cea mai mare scadere zilnica din ultimii 10 ani.



“Sub pretextul unor asa-zis necesare reasezari de praguri de impozitare si mariri ale contributiilor, aplicate mai multor categorii de contribuabili mari, Guvernul a decis aplicarea unor taxe impovaratoare pentru companiile mari, banci, operatori de gaze, companii de asigurari si de telecomunicatii, fara sa ofere siguranta unor estimari corecte ale efectelor prin studii de impact. Hazardul economic in care guvernul PSD-ALDE a impins economia romaneasca va produce consecinte multiple pentru toti cetatenii, mai ales pentru salariati, care se vor traduce in scaderea standardelor de viata atat pe termen scurt, dar si pe un orizont de termen mediu si lung, un ansamblu de consecinte care vor conduce Romania catre recesiune”, subliniaza liberalul Marilen Pirtea.