"Primele semne ale crizei sunt cat se poate de clare: vanzarile de locuinte se prabusesc (au scazut aproape cu 50%), vanzarile de autoturisme, indicator relevant asupra starii economiei, au scazut cu 10% iar leul se devalorizeaza in ritm accelerat. In schimb, tara noastra se mandreste cu cea mai mare inflatie din UE din cauza PSD.

Desi PSD a blocat, practic, aproape toate investitiile relevante in 2018, bugetul statului este in colaps. De asemenea, OUG-ul fiscal adoptat in decembrie destabilizeaza grav industria energetica, telecomunicatiile, sistemul financiar si pensiile romanilor.

«In primii doi ani de guvernare PSD-ALDE, tot ce au vazut romanii este cum partidele din fruntea tarii se ocupa de rezolvarea problemelor din justitie ale lui Liviu Dragnea, in timp ce economia se prabuseste. Daca in 2016, Romania aproape ca indeplinea toate obiectivele ca tara noastra sa adere la moneda euro, astazi avem o realitate ingrijoratoare. PSD a adus Romania intr-un punct in care ne imprumutam la cel mai mare punct din Europa, un indicator care arata ca nimeni nu mai are incredere in economia Romaniei. USR vine cu solutii concrete pentru redresarea economiei, agenda tarii noastre nu mai poate ramane doar in sfera justitiei», a declarat presedintele USR Dan Barna.

USR are 3 cereri publice catre PSD si Guvernul Romaniei:

1.: sa comunice date corecte pentru executia bugetara din 2018 si sa prezinte urgent propunerea de buget pe 2019 (care, conform legii, trebuia prezentat in Noiembrie 2018 cel tarziu). Sa abroge urgent cele 2 OUG-uri (fiscal si fondul suveran), care au fost contestate chiar de institutiile statului, inclusiv de Ministerul Justitiei.

2. Sa construiasca bugetul pe cifre reale si sa protejeze cetatenii cinstiti si firmele din Romania. Cerem PSD sa elimine orice taxe noi, sa foloseasca fondurile europene pentru investitii, sa taie pensiile speciale si salariile nesimtite, sa opreasca banii aruncati catre firmele capusa.

3. Sa opreasca orice incercare de destabilizare a suveranitatii tarii in favoarea Rusiei sau Chinei. Daca au nevoie de bani, sa lucreze cu partenerii nostri strategici, nu cu state care au ca obiectiv sa ne scoata din Uniunea Europeana si NATO", se arata intr-un comunicat USR.