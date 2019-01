"CRIZA de finantare la ministerul finantelor publice!

A doua emisiune de obligatiuni consecutiva a guvernului care este un esec total.

Saptamana trecuta MFP a incercat sa imprumute 400 milioane lei pentru 87 de luni. A luat doar 246 milioane lei.

Astazi a incercat din nou sa imprumute 400 milioane lei si a si redus perioada imprumutlui la 53 de luni. Esec total. A imprumutat 248 milioane lei.

Doar in perioade de CRIZA guvernele au probleme de finantare. Atunci investitorii cer dobanzi mari, riscul de FALIMENT este mare, si guvernele se imprumuta la perioade din ce in ce mai mici. In 2008 se imprumutau la termen de cateva zile. Acolo ne duce guvernare PSD+ALDE.



Deja MFP are in ianuarie o gaura fata de planul de imprumuturi. Asta inseamana ca pentru plata pensiilor si a salarilor va lua bani din buffer si nu va plati facturi.

ATENTIE: Avand in vedere ca MFP a iesit pe piata interna azi pentru a imprumuta bani, este clar ca inca nu s-a inteles cu FMI si restul investitorilor privati pentru imprumutul mamut pe care il negociaza in acest moment.

FMI nu mai are incredere ca guvernul Romaniei poate sa-si plateasca datoriile?", a scris Florin Citu pe Facebook.