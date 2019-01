Nu numai dimensiunea apartamentului influenteaza, insa, cat de mult te costa intretinerea. Uneori, masurile pe care ai tot amanat sa le iei sau de care nu stii pot face diferenta intre o factura mare si una suportabila. Iata care sunt cele mai bune metode prin care iti poti reduce facturile pe timpul iernii:

Instaleaza-ti o centrala cu termostat

Centralele termice sunt cea mai buna solutie pentru cei care vor sa plateasca doar atat cat consuma, dar vor sa aiba si un confort termic optim in locuinta lor. O astfel de centrala termica poate fi oprita atunci cand esti plecat de acasa, ceea ce inseamna ca nu vei avea costuri suplimentare atunci cand te afli la serviciu sau in vacanta.

De asemenea, de mare ajutor poate fi si un termostat care sa te ajute sa reglezi temperatura din casa. Pe timpul iernii, temperatura optima din locuinta se situeaza intre 21 si 25 de grade Celsius, asa ca evita sa setezi termostatul la o temperatura mai inalta de atat. Reducerea chiar si cu trei grade Celsius a temperaturii la care e setat termostatul iti poate economisi 10% anual in costurile cu facturile.

Unele termostate moderne pot fi controlate si cu ajutorul smartphone-ului, asa ca le poti porni si opri de la distanta, astfel incat locuinta ta sa fie perfect confortabila atunci cand ajungi acasa. Controlul de la distanta iti permite si sa opresti centrala atunci cand ai uitat-o pornita.

Izolarea locuintei, o metoda care chiar functioneaza

Desi exista numeroase dovezi care ne arata ca izolarea locuintei este una dintre cele mai bune metode pentru a ne asigura confortul termic pe tot parcursul anului si a scadea valoarea facturilor cu pana la 40%, inca exista proprietari de locuinte care amana un asemenea proiect.

Multe blocuri de locuinte au fost deja izolate termic pe exterior, insa pentru cei care inca asteapta sa inceapa izolarea si in cladirea lor exista varianta izolatiei interioare. Aceasta costa in jur de 10 euro pe metrul patrat, cu tot cu tencuiala, insa poate fi facuta si pe cont propriu de cei care au indemanare. O izolatie eficienta se va resimti instantaneu in locuinta, atat iarna, cand se va pierde mai putina caldura, dar si vara, cand apartamentul va fi mai racoros.

Solicita scoaterea de la intretinere cand nu esti acasa

Analizeaza repartizarea costurilor la intretinere

Asigura-te de buna functionare a caloriferelor

Potrivit legii, persoanele care lipsesc de acasa mai mult de 15 zile pot cere sa fie scoase de la plata intretinerii pentru perioada respectiva. Mai ales pe timpul iernii, aceasta solutie se poate dovedi a fi salvatoare pentru bugetul tau. Tine, insa, cont ca este vorba despre un proces care poate dura mai mult, intrucat va trebui ca o cerere depusa de tine la asociatia de proprietari sa primeasca aprobare, deci ai grija sa iei masuri din timp.Asociatiile de proprietari sunt obligate sa detalieze cum se repartizeaza costurile care constituie suma totala de plata. Proprietarii de locuinte platesc apa calda, incalzirea, ridicarea gunoiului, salariile persoanelor care fac curat, intretinerea liftului, precum si cheltuielile de judecata, in cazul in care exista procese deschise impotriva restantierilor cu datorii mari. Daca observi, de exemplu, ca suma pe care o platesti pentru apa calda este prea mare, incearca sa transmiti lunar administratorului indexul citit de pe repartitoare, astfel incat sa te asiguri ca nu platesti niciodata mai mult decat ai consumat.Atunci cand nu sunt folosite, caloriferele pot acumula aer in interior, ceea ce inseamna ca iarna se vor incalzi greu sau mai deloc. De aceea, este recomandat ca in fiecare toamna sau la inceput de iarna sa „aerisesti” caloriferele, pentru a scoate surplusul de aer. Daca nu esti sigur de starea caloriferelor tale, tot ce ai de facut este sa compari caldura emanata de teava de coloana cu cea a elementilor tai. Atunci cand diferentele de temperatura sunt semnificative, inseamna ca problema provine de la caloriferele tale.