"Teodorovici cere ajutorul FMI!

In 29 de ani, doar in perioade de criza bugetul a fost intarziat. In toti anii cand economia mergea bine, bugetul era a aprobat cel mai tarziu la sfarsitul lunii decembrie.

Da, faptul ca bugetul Romaniei nu este nici macar prezentat public arata clar ca sunt probleme mari de finantare- criza.

Si a mai aparut o problema.

Dragnea, Valcov si Teodorovici au facut dus cu apa rece joi la Ateneu. Fara nicio legatura cu Gabriela RADET.

Au aflat, direct de la comisarul european din PSD, ca in 2019 pot sa-si ia adio de la plata datoriei publice din fonduri UE. Altfel spus, nu pot sa mai acopere pensii speciale si sinecuri din fonduri UE.

Sa va spun sumele ca sa va enervati si voi.

- in 2019 serviciul datoriei publice se va ridica la aproximativ 70 miliarde lei. Enorm. Din care 4.7 miliarde lei trebuie resituite UE.

Acesti bani trebuie acoperiti din imprumuturi sau cresterea aia economica care este promisa de CNSP si pe care nu vede si nu o simte nimeni.



Nenorocirea acestei tari este ca oamenii astia au marit seriviciul datoriei publice, in DOAR 2 ani, astfel:



in 2018 cu 2 miliarde euro

in 2019 cu 3.5 miliarde euro

Aceste sume in plus reprezinta cat au furat PSD-stii +ALDE, salariile pensiile speciale si sinecurile.

UE nu mai permite sa se foloseasca fonduri UE pentru plata acestor datorii. Teodorovici, dupa ce a aranjat prin OUG 114/2018 ca o parte din datorie sa fie cumparata de rusi si chinezi, acum cere ajutorul FMI", a scris Florin Citu pe Facebook.