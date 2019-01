Transformarea acestui preparat dintr-un produs de tip fast food intr-o mancare gourmet a inceput tot acolo unde a si aparut pentru prima oara burgerul, in Statele Unite ale Americii. La inceputul anilor 2010, chef-ii din State au decis ca este momentul ca burgerul sa se transforme intr-o adevarata experienta culinara si astfel a reusit acesta sa-si faca loc si in meniurile marilor restaurante de dining.

Miscarea a facut furori. Nu a durat mult pana cand fenomenul s-a extins in Europa si, pana la urma, a patruns si in tara noastra. Restaurante precum The Temple Social Pub, Oro Torro sau The Burgery au reusit sa profite de moment si sa vina in intampinarea celor dornici sa consume burger in Bucuresti. In prezent, burgerii sunt peste tot, de la restaurante si pub-uri pana la festivalurile de muzica, iar oamenii au si posibilitatea de a-i comanda online direct la domiciliu. Mai mult, au aparut chiar evenimente speciale dedicate fenomenului burgerilor. Cum poti profita de acest curent si cum poti ajunge sa vinzi si tu burgeri in Bucuresti?

Prezenta la festivaluri de muzica

Plecand de la 15 mii de euro, in medie, investitia intr-o rulota care se transforma in restaurant mobil se poate dovedi a fi una extrem de profitabila. Conform proprietarilor de astfel de restaurante, investitia se amortizeaza in aproximativ un an de zile, iar cea mai la indemana varianta pentru incasari bune este prezenta la festivalurile de muzica.

La Summerwell, festivalul care are loc la Buftea in fiecare vara, se strang peste 20.000 de spectatori, iar prezenta unui food truck intr-un astfel de context nu poate fi decat un succes garantat. Daca vrei sa iti deschizi o afacere cu burgeri in Bucuresti, este bine sa incerci sa investesti intr-o rulota, pentru a putea profita de festivalurile precum Summerwell ori World Experience Festival.

Publicul prezent la acest gen de evenimente include food truck-urile ca parte din experienta de festival, iar vanzarile nu sunt singurul lucru pe care il vei obtine. Expunerea este una deosebita, iar brand-ul propriului tau restaurant de burgeri poate capata notorietate imediat.

Comenzi online de burgeri

Cumva concomitent cu inflorirea fenomenului burgerilor in Bucuresti, au devenit foarte populare si platformele prin care oamenii pot face comenzi online de mancare. In 2013 patrundea pe piata autohtona platforma foodpanda, care oferea consumatorilor posibilitatea de a alege restaurantul de la care vor sa-si comande online mancare si se angaja sa livreze produsele direct la domiciliul acestora.

Serviciul a fost rapid adoptat de bucuresteni, care au inceput sa comande tot mai des mancare prin intermediul aplicatiei. In prezent, foodpanda colaboreaza cu cele mai mari restaurante din Capitala, iar daca vrei sa iti deschizi o afacere cu burgeri ar fi o idee foarte buna sa apelezi la aceasta platforma. Aplicatia iti va facilita accesul la acea parte a consumatorilor care prefera sa comande burgeri online, direct la domiciliu.

In conditii normale, daca vrei sa livrezi burger in Bucuresti, trebuie sa investesti in transportul produselor, iar eventualele inconveniente ce ar putea conduce, de pilda, la intarzieri ale comenzilor vor afecta imaginea brandului tau. Platformele de comenzi online isi asuma rolul de a interactiona direct cu consumatorul final si te feresc si de grija transportului.

BurgerFest

Prima editie a BurgerFest s-a desfasurat in primavara lui 2015 si a oferit restaurantelor de burgeri din Bucuresti sansa de a avea un festival dedicat lor, la care oamenii sa vina si sa le incerce produsele. Succesul evenimentului a fost unul semnificativ, astfel ca acesta a devenit anual.

Editia a patra a BurgerFest, cea din 2018, a strans in acelasi loc 27 de restaurante si food truck-uri din Bucuresti, Brasov, Constanta, Ramnicu Valcea ori Cluj, iar ospatul culinar pe baza de burgeri a putut fi completat si cu unul muzical, asigurat de trupe precum E.M.I.L, ROA sau Suie Paparude. Pentru restaurantul tau, acest festival poate reprezenta cea mai buna sansa de a intra cu succes pe lista de preferinte ale pasionatilor de burgeri din Capitala sau de a-si consolida o astfel de pozitie.

Acestia isi dau intalnire la BurgerFest, unde sunt intotdeauna dornici sa incerce noi variante de burgeri, dar si sa experimenteze din nou gusturile pe care deja le iubesc. Ii poti atrage sau mentine de partea afacerii tale prin produse si servicii de calitate, iar concursul de Cel mai bun burger pus la cale de organizatori te poate ajuta si el in aceasta privinta. In 2019, BurgerFest se va desfasura tot la VerdeStop, intre 10 si 12 mai.

Fenomenul burgerilor este unul aflat in continua expansiune in Bucuresti, iar o afacere in acest domeniu se poate dovedi a fi extrem de profitabila. Daca vrei sa intri pe aceasta piata, trebuie sa te adaptezi la obiceiurile de consum actuale ale bucurestenilor, care apeleaza tot mai des la platformele online de mancare, precum foodpanda.

Prin asocierea cu astfel de platforme vei beneficia de acces la consumatorii ce nu vor sa se deplaseze de acasa pentru a manca un burger si vei scapa de grija livrarilor. Pentru expunere si incasari masive, alege sa mergi la festivaluri muzicale si la evenimentul dedicat special restaurantelor de burgeri din Capitala, BurgerFest.