5 trucuri sa te poti organiza mai bine la birou:

1. Noteaza tot ce ai de facut

La prima vedere, poate parea o pierdere de timp sa iti faci o lista cu prioritati si sarcini zilnice, fie ca vorbim despre cele de la birou, fie ca este vorba despre problemele personale. Un astfel de obicei te va ajuta insa mai bine sa intelegi cum va arata o zi completa pentru tine, poate chiar o saptamana si iti va oferi posibilitatea de a gasi mai usor solutii intr-un timp util. O alta recomandarea este sa ai in permanenta o agenda cu tine cu un calendar zilnic, care sa reprezinte in fiecare clipa reperul tau. Ceea ce probabil nu stii, dintre nenumaratele avantaje pe care scrisul de mana le are, una iese in evidenta, si anume abilitatea de a retine mai usor informatii importante atunci cand iti notezi de mana ceea ce ai de rezolvat in urmatoarele zile. Astfel, nu te vei mai trezi in ultima clipa ca ai ceva urgent de pus la punct, cand puteai sa faci asta de la bun inceput.



2. Aloca timp pentru fiecare activitate in parte

Odata ce ti-ai notat toate lucrurile pe care le ai de rezolvat intr-o zi, vei putea sti exact si care sunt ferestrele de timp diponibile pentru a le putea rezolva. Invata sa-ti imparti timpul pentru fiecare activitate in parte si evita sa sari dintr-o problema nerezolvata in alta, pentru ca vei face mai mult rau. Asa cum Gloria Mark, specialist la University of California a demonstrat intr-un studiu, ai nevoie in medie de 26 de minute ca sa poti sa te concentrezi din nou la o problema mai veche, odata ce ti-ai mutat atentia.



3. Rezolva cele mai dificile probleme in prima parte a zilei

Unul dintre cele mai eficiente trucuri prin care poti rezolva o mare parte a problemelor de peste zi de la birou este prioritizarea sarcinilor tale. Obisnuieste-te ca in fiecare zi sa iti incepi activitatea incercand sa rezolvi sarcinile mai dificile intai. Unul dintre principalele motive pentru care acesta este un truc util este nivelul de energie de care dispui in prima parte a zilei, care te va ajuta sa te concentrezi mai usor.

4. Ia pauze

O greseala frecventa care obisnuieste sa duca la lipsa de eficienta este munca neintrerupta, din pricina volumului mare de rezolvat intr-o singura zi. Desi timpul te poate presa, este important, pentru a avea o minte oxigenata, sa te detasezi periodic, prin pauze de relaxare. Fie ca vorbim despre plimbari sau ca preferi discutii amicale, acestea te vor ajuta sa iti regasesti mai usor ritmul.

5. Organizeaza-ti spatiul de lucru

Deseori, un spatiu dezordonat de lucru este asociat cu spiritul mai creativ. Atunci cand ai nevoie de mai multa eficienta, mediul te poate influenta foarte mult. Fa ordine pe birou si in jurul spatiului tau de lucru astfel incat atentia ta sa nu fie distrasa. Un alt aspect important de care trebuie sa tii cont este luminozitatea, mai ales daca este vorba despre lumina naturala, extrem de importanta pentru ochii tai.