"Investitorii straini nu ne mai dau bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor!

Ministerul Finantelor Publice avea nevoie urgent sa imprumute ieri 400 milioane lei pentru 87 de luni.

Bancile din Romania inca incearca sa vada efectul taxei pe lacomie asa ca nu au participat.

'Investitorii' straini au oferit DOAR 333 milioane lei Romaniei si la dobanzi foarte mari. Va spuneam ca acum suntem la mana Rusilor si a Chinezilor prin intermediul fondurilor inregistrate in UK.

In aceste conditii MFP a fost nevoit sa accepte DOAR 246 milioane lei la o dobanda de 4.51%. Asta desi MFP ARE NEVOIE de 400 milioane lei.

Ce inseamna asta?

Statul roman are nevoie de 400 milioane lei sa plateasca pensii si salarii. A reusit sa imprumute doar jumatate din suma si la o dobanda mare. Si este abia inceput de an, iar in 2019 statul are nevoie sa se imprumute in jur de 70 miliarde lei", a scris Florin Citu pe Facebook.