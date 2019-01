In schimb, leul a castigat teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,0573 lei, in scadere cu 2,30 bani (0,56%), fata de cursul de miercuri, respectiv 4,0803 lei/dolar.

Moneda nationala s-a apreciat si fata de francul elvetian, cu 0,77 bani (-0,18%). Astfel, cotatia francului a ajuns la 4,1537 lei, comparativ cu 4,1614 lei/franc.

Gramul de aur s-a scumpit cu 55,02 bani (0,33%), pana la 168,5728 lei, de la 168,0226 lei, cat se stabilise in sedinta precedenta.

Economist: Deprecierea leului, determinata de incertitudinile de politica economica pe plan intern

"Leul romanesc a continuat tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana spre un nivel minim istoric in sedinta de tranzactionare de astazi, evolutie determinata, in principal, de provocarile din sfera echilibrelor macroeconomice si de incertitudinile de politica economica pe plan intern, intr-un context caracterizat prin volatilitate pe pietele financiare internationale. Pe de o parte, Romania a inregistrat in 2018 cele mai ridicate niveluri ale deficitului de cont curent (% din PIB) si ale deficitului bugetar (% din PIB) dintre tarile regiunii membre ale Uniunii Europene, situandu-se, totodata, pe primele locuri la nivelul UE", a explicat Andrei Radulescu.

Leul romanesc si-a continuat joi tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana la un nou nivel minim istoric, in principal pe fondul provocarilor din sfera echilibrelor macroeconomice si al incertitudinilor de politica economica pe plan intern, a declarat, joi, pentru Agerpres , Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania.De asemenea, acesta a afirmat ca masurile fiscal-bugetare anuntate la final de 2018 si absenta unui proiect de buget pe anul 2019 au contribuit la intensificarea perceptiei de risc privind evolutia deficitului bugetar in 2019, fiind in crestere probabilitatea pozitionarii peste pragul de 3% din PIB, limita impusa de Pactul de Stabilitate si Crestere., a spus Andrei Radulescu.