"Dragnea si ai lui ne spun adevarul despre numarul psd-istilor si alde-istilor care capuseaza banul public!

Inteleg ca PSD+ALDE au inceput sa faca calcule dupa ce am spus ca vom introduce un principiu in economie 85/15 - ponderea angajatilor in sectorul privat vs. angajati la stat in economie.

PSD-istii si partenerii lor de la ALDE, cu mic cu mare, s-au pus pe numarat. Cati sinecurisiti, amante, psd-isti, alde-isti capuseaza bugetul de stat urmeaza sa fie dati afara de guvernarea PNL?



In primul rand ii asigur ca da, vor pleca acasa toti cei care au ajuns in functii doar pe relatii personale sau relatii de partid.

In al doilea rand, le multumesc pentru efort. Asa afla si romanii cati sinecuristi, amanate, cumnati, cumnate, populeaza astazi institutiile statatului.

Inteleg ca in jur de 800 de mii.

Aveti acum explicatia pentru situatia dezastruoasa in care se afla economia Romaniei", a scris Florin Citu pe Facebook.