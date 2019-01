"Preluarea presedintiei are loc in contextul in care Romania a inregistrat in anul 2018 o crestere economica ridicata si sustenabila. Am sa va dau cateva date care sa confirme acest lucru, si anume Romania se situeaza printre primele state membre in UE din perspectiva avansului economic.

Rata de crestere pentru primele 9 luni ale anului 2018 a fost de 4,2%, dublu avansului economic al Uniunii Europene de 2,1%. Aceasta crestere se adauga avansului de 7% inregistrat in anul 2017", a explicat Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului.

Dancila: Industria romaneasca, suport pentru cresterea economica sustenabila

"In primele 10 luni ale anului 2018 volumul productiei industriale a crescut cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta s-a datorat in principal industriei prelucratoare care a inregistrat o crestere de 4,9%. As remarca de asemenea cifra de afaceri din industrie care s-a majorat cu 12,9%. Romania continua sa castige noi piete, printr-un export tot mai competitiv in Uniunea Europeana. In primele 10 luni ale anului 2018, Romania a inregistrat o majorare a exporturilor cu 9,2%, in timp ce la nivelul celor 28 de state membre exporturile au crescut doar cu 5,3%. Romania se situeaza pe locul 7 in ceea ce priveste dinamica exporturilor totale, devansand state puternice precum Franta cu 4,6%, Germania - cu 4,1% sau Italia - cu 3,8%. Ritmul de crestere a exporturilor romanesti pe piata unica europeana a fost aproape de doua ori mai mare fata de media tarilor UE, 10,5%, comparativ cu 5,4%, ceea ce inseamna ca Romania a castigat noi segmente din piata unica europeana", a aratat Dancila.

Potrivit premierului, exporturile catre Germania in primele 9 luni ale lui 2018 au fost mai mari cu 1,2 miliarde euro, decat in aceeasi perioada a anului 2017. "Exporturile catre Italia s-au majorat cu 500 milioane de euro, iar cele catre Franta cu 400 milioane de euro", a adaugat Viorica Dancila.

Prim-ministrul a mentionat ca Romania si-a indeplinit angajamentul asumat in privinta ocuparii fortei de munca in cadrul Strategiei Europa 2020, iar "somajul a ajuns la minime istorice", scrie Agerpres.



"In trimestrul III al anului 2018, rata de ocupare a populatiei cu varsta intre 20 - 64 de ani a fost de 71,3%, depasind cu 1,3 puncte procentuale tinta nationala de 70% stabilita in contextul Strategiei 2020. Numarul de salariati depaseste pragul de 5 milioane de persoane ca urmare a crearii a aproximativ 100 de mii de noi locuri de munca. Romania a inregistrat, de asemenea, una dintre cele mai reduse rate de somaj din UE, respectiv de 4% in octombrie, 3,9% fata de 6,5% pe ansamblul Uniunii Europene", a mai precizat seful Guvernului.

Premierul a adaugat ca pe baza "acestui bilant incurajator", care arata ca Romania are "o economie dinamica in UE", vor fi stabilite prioritatile pentru 2019, un an extrem de important pentru tara noastra si din perspectiva economica.