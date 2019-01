5 reguli de respectat ca tanar antreprenor:

1. Fii la curent cu toate noutatile legislative

Pentru ca inceputul unui drum in aceasta directie vine cu multe necunoscute si resurse limitate de a putea aduce specialisti si oameni cu expertiza si experienta, intotdeauna va exista riscul lipsei de cunoastere. In cazul strategiilor de business, acestea pot face diferenta pe termen lung. In cazul lucrurilor mai punctuale pot cauza esecul imediat. Aici vorbim in mod special despre obligatia ta, ca tanar antreprenor, sa fii la curent cu toate noutatile legislative fiscale, de la split TVA si modul in care trebuie sa lucrezi cu partenerii tai care se afla in sistemul de plata defalcata a TVA-ului, pana la obligativitatea de a avea case de marcat autorizate si cum trebuie folosite in activitatea curenta a firmei. Astfel de detalii, daca nu sunt respectate asa cum scrie in lege, pot atrage dupa sine atat amezi, cat si probleme de incredere si comerciale in relatiile cu partenerii.

2. Nu lasa varsta sa te intimideze

Lipsa de experienta nu trebuie sa fie confundata cu lipsa de initiativa, mai ales cand iti dezvolti o afacere. Atata timp cat esti dispus sa muncesti, sa te implici si sa te dedici complet afacerii tale, varsta nu va conta din acest punct de vedere. Chiar dimpotriva, vei avea mai multa energie sa-ti duci planurile la capat si poti reprezenta un exemplu pentru cei din fata ta.

3. Clarifica-ti ideile de afacere

Cand vine vorba despre o afacere si planul acesteia, e obligatoriu sa ai in fiecare moment idei clare, tinte si obiective usor de identificat, de explicat si un traseu de business bine structurat. Atunci cand nu stii clar ce vrei de la afacerea ta, exista riscul sa iti pierzi directia foarte usor, atras de alte idei si alte oportunitati. Fara consecventa este imposibil sa reusesti.



4. Intelege ca nu poti face totul de unul singur

Un lider bun stie sa-si aleaga oamenii cu care lucreaza in fiecare zi si cum sa ii motiveze. Tu ai viziunea si initiativa, ei trebuie sa vina cu expertiza care te va ajuta sa iti dezvolti planurile. Nu poti face totul de unul singur, iar daca vei incerca asta te vei trezi in situatia de a fi coplesit de toate problemele pe care o afacere le aduce in viata ta.

5. Cum sa iti selectezi angajatii

Si pentru ca am ajuns la capitolul echipei cu care sa-si construiesti firma, una dintre marile greseli de evitat este selectia angajatilor bazata pe criterii de prietenie. O firma formata din prieteni poate fi un mediu foarte placut, dar exista riscul de a fi mai putin eficient decat ar trebui ca sa poata performa. Este foarte dificil sa faci trecerea de la un raport de prietenie la unul ierarhic, de companie, iar asta ar putea strica destul de usor relatiile din firma.