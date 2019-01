”Am sa fac o invitatie domnului guvernator sa vina la Ministerul de Finante, ca dansul nu a mai fost de ani buni pe la Finante. Anul trecut am tot fost eu la BNR, fie la discutii bilaterale, fie la diverse intalniri.

Eu cred ca este momentul sa mai vina si domnul guvernator la Finante pentru a avea o discutie deschisa. (...) Este timpul ca si domnul guvernator sa mai dea raspunsuri.

BNR are o abordare foarte conservatoare. Nimeni nu spune ca trebuie sa risti, dar unele lucruri trebuiesc schimbate. Eu ca auditor sunt obligat de lege sa iau in calcul toate scenariile. Au fost si vor fi in continuare presiuni legate de aceasta ordonanta. Chiar o sa vedeti, poate ar fi bine sa prezentam in mod public, felul in care ministerele au dat puncte de vedere pe aceasta ordonanta. In aparatul de lucru al acestor ministere au ramas multi care spun doar nu", a spus Teodorovici la Antena3.