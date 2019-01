Astfel, in 2019, consumul total de energie al tarii este estimat la 24,06 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 2,4% fata de anul trecut. In 2020, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,5%, pana la 24,66 milioane tep. In anii 2021 si 2022, consumul de energie va fi mai mare cu 2,4% si va ajunge la 25,25 milioane tep, respectiv 25,85 milioane tep.

Potrivit sursei citate, consumul populatiei va creste usor, cu cel mult 0,5% in 2019 si cu 0,3% in 2020, iar pana in 2022 cu doar 0,1%.



In schimb, cererea in economie se va majora cu 3,3% anul acesta fata de anul trecut, cu 3,5% in 2020 si ulterior cu 3,4%, pana in 2022.

Resursele energetice vor cunoaste usoare cresteri anuale, de 0,3% in 2019, 0,5% in 2020, 0,6% in 2021, respectiv 0,7% in 2022.

Potrivit prognozei CNSP, resursele energetice sunt estimate la 43,53 milioane tep in acest an, 43,75 milioane tep in 2020, 44,015 milioane tep in 2021 si 44,310 milioane tep in 2022, scrie Agerpres.

Dintre resursele de energie primara, cea mai mare crestere se constata la gaze naturale, care vor consemna un avans de 2,5% in acest an fata de 2018 si intre 4% si 5,2%, in urmatorii ani, respectiv pana in 2022.

La energia hidro, eoliana si fotovoltaica se vor inregistra cresteri usoare doar in anii 2019 si 2020, cu 0,4%, respectiv 0,2%, dupa care se vor consemna scaderi cu 0,2% pana in 2022. Si productia de titei va scadea in urmatorii trei ani, cu 0,6% in acest an fata de 2018, cu 0,3% in 2020 si 0,1% in 2021, iar in 2022 va stagna.

In perioada 2019-2022, productia de carbune si cea obtinuta din energie nucleara vor stagna.