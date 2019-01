"Euro a devenit un simbol al unitatii, suveranitatii si stabilitatii", a declarat presedintele Comisiei Europene, care s-a numarat printre cei care au semnat tratatul de creare a monedei unice a UE.

"Sunt convins ca aceasta a fost semnatura cea mai importanta pe care am pus-o vreodata", a adaugat el, potrivit unui comunicat difuzat luni.

"Crearea euro in urma cu 20 de ani - alaturi de eliberarea Europei Centrale si de Est si reunificarea Germaniei - a fost un moment crucial in istoria europeana", a afirmat la randul sau presedintele Consiliului European Donald Tusk.

In acelasi timp, amandoi au subliniat necesitatea consolidarii euro impotriva viitoarelor crize.

"Nu exista indoieli cu privire la vointa noastra politica", a declarat Juncker. "Noi trebuie sa fim pregatiti pentru ceea ce ne poate aduce viitorul", a adaugat el.

Euro a devenit moneda oficiala a 11 state membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 1999, permitand platile prin cecuri, carduri de credit si transferuri bancare.

Monedele si bancnotele euro au intrat in circulatie in 2002, scrie Agerpres.

In prezent, euro este utilizat de aproximativ 340 de milioane de cetateni in 19 din cele 28 de state membre ale UE, devenind a doua cea mai importanta valuta in lume dupa dolarul american. In plus, 60 de tari din intreaga lume si-au legat moneda de euro.

"Dupa 20 de ani, exista acum o generatie ce nu cunoaste alta moneda nationala", a remarcat seful Bancii Centrale Europene, Mario Draghi.