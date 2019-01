"As merge pe doua segmente foarte importante. In plan intern, pentru mine, un an bun inseamna sa pun in aplicare programul de guvernare si voi face tot efortul pentru a realiza acest lucru. In primul rand, cred ca trebuie sa ne tinem promisiunile facute. Daca in anul 2018 pentru noi o prioritate a fost cresterea nivelului de trai al romanilor, cresterea pensiilor, salariilor, acest lucru il vom continua si in 2019, dar, important in acest an, 2019, pentru mine, pentru Guvernul Romaniei, pentru alianta PSD-ALDE, este sa avem cat mai multe investitii. Pentru mine, important in 2019 este sa incep o autostrada, sa pot sa atrag fonduri europene, sa atrag cat mai multi investitori in Romania, sa sustin investitiile in Romania. As dori ca anul 2019 sa fie un an al investitiilor. Stiu ca si in 2018 s-au facut investitii, nu indeajuns, sunt un om realist, dar, in mediul rural, pe Programul National de Dezvoltare Locala, PNDL 1, PNDL 2, multe localitati din Romania au fost santiere, multe localitati din mediul rural au fost santiere. S-au investit foarte multe fonduri in acest programe.

Cred ca cel mai convingator lucru este ca de fiecare data cand s-a afirmat acest lucru, realitatea a fost alta si cred ca acest lucru ar trebui sa dea de gandit fiecaruia si, in momentul in care vii cu astfel de afirmatii care creeaza ingrijorari in randul populatiei, trebuie sa te gandesti bine, sa te gandesti la ce e in sufletul pensionarilor, al oamenilor care traiesc din salariu, si sa le spui: stiti, s-ar putea, pana la sfarsit de an, sa nu mai primiti pensia sau salariul. Eu cred ca acest lucru ar trebui sa ingrijoreze sau ii faca pe unii sa fie un pic mai retinuti", a spus sefa Executivului la Antena 3, potrivit radioiasi.ro.