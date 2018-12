"Incercam sa anticipam pasii urmatori ai bancilor. Probabil ca unul dintre pasi va fi ca, in noile contracte, bancile sa-si mareasca marja fixa, pentru a-si ascunde eventual aceasta scadere a ROBOR. Abia asteptam sa vedem un astfel de fapt. Va urma alta serie de masuri.

Prima si ultima dintre cotatii se elimina, raman cele 8, se face o medie si acela e ROBOR. ROBOR tine de mai multi factori: inflatie, randamentul titlurilor de stat. Dar ce e foarte interesant: bancile se imprumuta intre ele la acea dobanda pe care fiecare o expune la inceputul zilei. Mai departe, la fraieri, s-o spunem pe romaneste, imprumuta la acel nivel al ROBOR.



Nu e intentia de a taxa bancile, ci de a le descuraja de a avea un nivel de dobanda ridicat. Nu am prevazut niciun leu ca urmare a acestei masuri in bugetul pe anul viitor. Ne dorim sa fie cat mai jos acest ROBOR ca sa nu taxam activele bancilor. Consiliul Concurentei sa faca o analiza cu noi, sa vedem cat s-au imprumutat bancile intre ele, cat au imprumutat mai departe (...)", a spus Teodorovici, citat de adevarul.ro.