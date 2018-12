"Dragnea mai are o taxa pentru romani! Exact cum am spus: ARMAGHEDON! Ordonanta care a aruncat economia in haos este doar inceputul.

Dragnea pregateste inca o taxa pentru romanii care castiga venituri in alta tara. O taxa de 'patriotism' sau 'solidaritate'. Inca nu s-au hotarat pe titlu.

Dragnea si Valcov doresc sa-i taxeze pe romanii care au 'beneficiat' de educatie gratuita in Romania si au emigrat. In acelasi timp Teodorovici vine cu o propunere concreta de limitare a dreptului la circulatie a romanilor.

Aceste masuri vor fi prezentate cu cateva zile inainte de votul pe buget.

Revin cu detalii.

Cine nu voteaza aceasta motiune, voteaza pentru Dragnea, Valcov, Dancila si pentru instaurarea unui regim socialist totalitar in Romania!", a scris Florin Citu pe Facebook.