"Gradul de intermediere bancara este extraordinar de scazut, iar bancile prefera sa plaseze depozitele pe care le au in titluri de stat care sunt remunerate tot de buget din taxele fiecarui contribuabil si nu fac aceste operatiuni de intermediere bancara, cu toate ca exista o evidenta care arata ca profiturile bancilor in Romania sunt cu mult mai mari decat profiturile bancilor in strainatate, iar gradul de intermediere este de patru ori mai mare in Occident, decat este in Romania. (...) Nu avem nimic impotriva profiturilor pe care trebuie sa le faca bancile. Bancile sunt institutii care sa faca profit, dar, in acelasi timp, acest profit trebuie sa fie unul bazat pe un efort de a se implica in intermedierea bancara, care este specifica oricarei piete bancare si oricarei economii", a explicat Tariceanu.

El a fost intrebat cum comenteaza afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la anuntul facut de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, privind introducerea "taxei pe lacomie" pentru institutiile financiar-bancare in cazul in care ROBOR la 3 si 6 luni depaseste o anumita valoare.

"Am vazut ca presedintele facea o declaratie de presa, am vazut ca tuna si fulgera la adresa coalitiei si la adresa Guvernului, cred ca facea si o confuzie, din ce am auzit, pentru ca ieri ministrul Teodorovici a vorbit despre o taxa, pe 'lacomie' a denumit-o, nu stiu daca este cea mai inspirata formula, era vorba de banci", a spus Tariceanu.

Presedintele Senatului a adaugat ca OUG anuntata de Teodorovici contine si o serie de prevederi pentru companiile din domeniul energiei iar acestea vizeaza firmele care ocolesc "in mod abil, prin tot felul de mecanisme" plata impozitelor in Romania, lucru care nu poate fi acceptat, scrie Agerpres.

"Ordonanta are o serie de prevederi si pentru companiile din domeniul energiei, care, la o analiza atenta, ce arata? Ca profiturile raportate sunt extrem de mici, impozitele pe profit sunt la fel de mici si ne punem intrebarea daca acest lucru se intampla si in alte parti, pentru ca daca afacerile nu sunt profitabile atunci in mod firesc ar fi trebuit sa spuna: plecam din Romania, pentru ca in Romania nu putem sa facem afaceri profitabile. Cu toate ca raporteaza an de an profituri foarte mici, ele raman in continuare aici. Din informatiile care ne-au parvenit si nu numai noua, de foarte multi ani se practica acest sistem de transfer al profitului prin transferul de pret, prin politica de preturi cu companiile mama, profiturile urmand sa fie consolidate mai degraba la nivelul firmei-mama si aici sa raporteze profituri care sunt nesemnificative. (...) Lucrul acesta nu poate sa continue asa. Romania este o piata pe care foarte multe firme straine activeaza si fac profituri importante, acest lucru trebuie sa fie insotit si de plata taxelor si aceste firme platesc taxele si alte firme ocolesc in mod abil, prin tot felul de mecanisme, pentru a plati impozite in Romania si acest lucru nu-l putem accepta", a sustinut Tariceanu.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care "introduce noi taxe si impozite", vine cu idei "nemaiauzite" si "arunca in haos economia".

"Aceasta ordonanta nu a fost discutata cu partenerii din mediul economic, nici macar din mediul institutional al statului. (...) Acest proiect nu are o analiza de fundamentare, vine cu idei nemaiauzite pana acum, arunca in haos economia", a afirmat Iohannis la Palatul Cotroceni.