Insa, dupa cum stii, cand esti antreprenor, nu prea mai ai luxul de a crede ca veniturile sunt garantate, pentru ca pana si cele mai stabile companii pot avea probleme neprevazute de cash flow. De pilda, atunci cand platile catre furnizori sau salariile trebuie platite inainte ca tu sa fii platit la randul tau de catre clienti, cash flow-ul negativ iti poate cauza probleme serioase. O astfel de situatie poate fi foarte neplacuta si trebuie evitata, pentru ca, daca ramai fara bani la final de luna, de trimestru sau de an, inseamna ca nu poti plati cheltuielile curente.

Banii trebuie tratati cu grija si mereu trebuie sa pornesti de la ideea ca vei avea cheltuieli mai mari decat veniturile. Ti-am pregatit cateva sfaturi care te vor ajuta sa asiguri un cash flow pozitiv pentru afacerea ta:

Inchiriaza si externalizeaza, nu cumpara

Ofera discount-uri pentru buni platnici

Verifica noii clienti

Formeaza aliante

Factureaza repede, nu lasa timpul sa treaca

Vinde cu discount ceea ce se aduna in depozit

Foloseste metode electronice de plata

Negociaza plati mai mici pentru furnizori

Creste pretul produselor sau serviciilor

Cumpara in leasing

Chiria (unui spatiu, a unor utilaje) poate fi o idee mai buna si mai ieftina din punct de vedere financiar decat achizitionarea acestora si permite pastrarea unor sume de bani in firma. In plus, e deductibila.Ofera un mic premiu pentru clientul care plateste mereu la timp, un discount ocazional drept recompensa pentru corectitudine. El se bucura si e motivat sa fie la fel de bun platnic, iar tu te asiguri ca ai banii de la el la timp. Toata lumea castiga. De asemenea, anunta-i pe rau platnici ca exista penalitati pentru intarzieri.Cand nu stii prea multe despre partenerii de afaceri, trebuie sa-i verifici cu atentie.Daca ai un client nou si vrei sa afli ce istoric de creditare are, cauta informatii despre incidentele de plata ale acestuia inregistrate in Centrala Incidentelor de Plati . Nu vrei sa livrezi un bun sau un serviciu unui client care obisnuieste sa emita cecuri si bilete la ordin fara acoperire.Cauta parteneri si formeaza uniuni, consortii si aliante de afaceri pentru a obtine cele mai bune preturi de la diversi furnizori. Acestia vor fi dispusi sa ofere preturi mai bune celor care cumpara servicii sau produse in cantitati mari.Ai prestat un serviciu? Ai vandut un produs? Scrie imediat factura si colecteaza suma. Nici pentru client nu e convenabil sa treaca timpul si sumele de plata sa se adune.Daca esti producator de bunuri si, la un moment dat, vezi ca o linie de produse nu se vinde prea bine, nu o lasa sa astepte sperand ca va fi din nou de succes, caci nu va fi. Vinde-o cat mai repede, chiar cu reducere. Exista un cost asociat depozitarii si acesta trebuie luat in calcul.Azi totul e digital si e foarte comod astfel. Digitalul permite castigarea de timp pretios si, dupa cum stim, „time is money”. Factureaza digital si cere-le clientilor sa iti vireze banii direct in cont.Si acestia, la fel ca tine, au nevoie de bani repede. Mentinand o buna relatie cu ei, poti obtine preturi mai mici in schimbul achitarii rapide.Cresterea preturilor e ceva de care antreprenorii se tem, dar nu ar trebui. Pretul nu e ceva fix si se poate experimenta din cand in cand cu un pret putin mai mare, fara riscul de a vedea vanzarile scazute. Nu spune nimeni ca trebuie dublat pretul peste noapte, dar un pret mai ridicat cu 5%, sa zicem, poate ca nici nu se simte.Leasingul unei masini, pe termen lung, este mai scump decat achizitionarea acesteia pe loc. Dar platind in leasing dai de fiecare data bani mai putini, si astfel pastrezi sumele in pusculita pentru cheltuielile rapide. Alt argument ar fi ca leasingul e de cele mai multe ori o cheltuiala deductibila.

Banii pot fi inmultiti printr-o serie de decizii chibzuite si cu multa rabdare. Evita achizitiile inutile, micsoreaza timpul necesar pentru colectarea sumelor, mentine o ordine riguroasa in actele financiare ale companiei tale si o buna relatie cu clientii si furnizorii, iar in felul acesta vei pastra un cash flow pozitiv si poti conduce afacerea fara dureri de cap.