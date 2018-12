Previziunea Neta de Angajare la nivel national este robusta si pozitiva, situandu-se la +15%, dar tendinta este usor descendenta, Previziunea slabind cu 2 puncte procentuale fata de cea raportata de angajatori in trim. IV/2018 si cu 1 punct procentual fata de trim. I/2018. De remarcat ca 70% dintre angajatori nu intentioneaza sa-si redimensioneze forta de munca, nici in sensul cresterii, nici in sensul reducerii acesteia, ponderea celor ce nu prevad nicio schimbare fiind cea mai ridicata din ultimii doi ani si ceva, ceea ce sugereaza ca piata fortei de munca de la inceputul lui 2019 va fi mai prudenta decat in trimestrele trecute.



In unele sectoare de activitate, precum Agricultura, vanatoare, silvicultura si pescuit sau, Industrie extractiva, procentul angajatorilor care nu intentioneaza schimbari ale numarului total de angajati este de 82%, insa perspectivele de angajare continua sa fie favorabile in toate cele zece sectoare analizate. Angajatorii din Industria prelucratoare sunt cei mai optimisti, raportand o Previziune Neta de Angajare de +26%. Totusi, aceasta este cu 3 puncte procentuale mai slaba decat in trimestrul IV/2018 si cu 9 puncte procentuale mai slaba decat in trim. I/2018. Angajatorii din sectorul Finante, asigurari, servicii imobiliare si servicii de afaceri sunt si ei optimisti, raportand o Previziune Neta de Angajare de +23%, consolidata atat in raport cu trim. IV/2018, cat si cu trim. I/2018, cu 1, respectiv 7 puncte procentuale. Perspective favorabile sunt, de asemenea, raportate in sectorul Comert cu ridicata si cu amanuntul, unde Previziunea pentru trim. I/2019 se situeaza la +20%, sectorul Transport, depozitare si comunicatii, cu o Previziune de +19% si sectorul Constructii, cu o Previziune de +18%.

Cu toate acestea, perspectivele din Constructii slabesc semnificativ fata de trimestrul IV/2018, cu 14 puncte procentuale, fiind usor mai slabe si fata de trim. I/2018, cu 2 puncte procentuale. Declinul cel mai abrupt, atat de la trimestru la trimestru cat si de la an la an, este insa raportat in sectorul Energie electrica, apa, gaz, unde Previziunea Neta de Angajare de -11%, singura negativa din toate regiunile si sectoarele analizate, este cu 20 puncte procentuale mai slaba decat in intervalul octombrie – decembrie 2018 si cu 22 de puncte mai slaba decat in primul trimestru al lui 2018.

Potrivit unui comunicat remis 9am, angajatorii din toate cele opt regiuni anticipeaza cresteri ale numarului total de angajati in trimestrul urmator. Angajatorii din regiunile Sud si Bucuresti si Ilfov sunt cei mai optimisti, raportand Previziuni Nete de Angajare de +20%. In Bucuresti si Ilfov, perspectivele se imbunatatesc cu 6, respectiv 3 puncte procentuale fata de trim. IV/2018 si trim. I/2018, in timp ce in regiunea Sud perspectivele pentru ianuarie- martie 2019 se restrang cu 7 puncte procentuale fata de cele raportate in trimestrul precedent, insa se imbunatatesc cu 8 puncte procentuale fata de primele trei luni din 2018. Angajatorii din regiunea Sud-Est raporteaza cea mai putin optimista Previziune regionala, de +9%, cu 13 puncte procentuale mai slaba decat in trim. IV/2018, dar relativ stabila in comparatie cu trim. I/2018.

Prognozele de angajare sunt favorabile in toate categoriile de organizatii

Cea mai puternica piata a fortei de munca este preconizata de angajatorii din companii mari, care raporteaza o Previziune Neta de Angajare de +24%, in timp ce cele mai prudente planuri de angajare se reflecta in Previziunea de +4% raportata de angajatorii din micro-organizatii. Perspectivele slabesc fata de trimestrul IV/2018 in trei din cele patru categorii de organizatii, in special in organizatiile mijlocii, unde Previziunea Neta de Angajare de +16% este cu 9 puncte procentuale mai slaba decat cea pentru intervalul octombrie – decembrie 2018, dar raman stabile in micro-organizatii.